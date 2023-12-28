2024 Asgari ücret artışı ile işsizlik maaşı kaç TL arttı? Zamlı İşsizlik Maaşı ne kadar? Brüt-net ödeme tutar tablosu
2024 yılına girerken, işsizlik maaşı miktarları ile asgari ücret zammı birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın getireceği ekonomik değişiklikler, işsizlik maaşı alacak olan vatandaşları ve asgari ücretle geçimini sağlayanları doğrudan etkileyecek. Asgari ücrette yaşanacak zam, birçok kalemdeki ödemeleri etkileyecek ve bu durum işsizlik maaşı alacak olan bireylerin de maddi durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 2024 zamlı işsizlik maaşı brüt-net ödeme hesaplaması...
Her yıl olduğu gibi, asgari ücret zammı ve işsizlik ödeneği tutarlarıyla ilgili beklentiler 2024 Ocak ayında da artıyor. 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik ödeneği miktarı da güncellenecek. Peki zamlı işsizlik maaşı ne kadar? 2024 asgari ücret artışı ile işsizlik maaşı kaç TL arttı?
2024 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.
Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.
İŞSİZLİK MAAŞI: Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşı halen en az 5 bin 365, en çok 10 bin 731 lira.
Damga vergisi kesilmiş olarak en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 lira ödeniyor. Asgari ücret zammıyla en düşük işsizlik maaşı 8 bin lira, en yükseği de 16 bin 1 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira geçecek.
Sosyal Yardım Paralarında Artış Müjdesi
2024 yılında geçerli olacak asgari ücretle birlikte sosyal yardım ödemelerinde de artış bekleniyor. Ancak henüz net rakamlar açıklanmış değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında sosyal yardım ödemelerinin belirleneceği ifade edildi. Yılın ilk ayında açıklanması beklenen zamlı sosyal yardım paraları arasında SED, Aile Destek, Doğum yardımı, İşe başlama yardımı, Elektrik tüketim desteği, yaşlı aylığı, engelli aylığı, şartlı eğitim yardımı bulunuyor.
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