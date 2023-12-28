2024 Asgari ücret artışı ile işsizlik maaşı kaç TL arttı? Zamlı İşsizlik Maaşı ne kadar? Brüt-net ödeme tutar tablosu

Her yıl olduğu gibi, asgari ücret zammı ve işsizlik ödeneği tutarlarıyla ilgili beklentiler 2024 Ocak ayında da artıyor. 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik ödeneği miktarı da güncellenecek. Peki zamlı işsizlik maaşı ne kadar? 2024 asgari ücret artışı ile işsizlik maaşı kaç TL arttı?

2024 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?