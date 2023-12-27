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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşı kaç para? Kök maaşa kademeli artış gelir mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşı kaç para? Kök maaşa kademeli artış gelir mi?

Milyonlarca çalışanın gözü Cuma gününe kadar açıklaması gereken asgari ücrete çevrilmişken memur-memur emeklisi ve emeklilerin gözü de alacakları zam oranında ve enflasyon rakamlarında. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler ne kadar zam alacak? Memur maaş kaç para? Memur ne kadar zam alacak? Emekli maaşına ilişkin yürütülen çalışmanın detayları neler? Kök maaşa kademeli artış gelir mi?  Vatandaşın aklındaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

Resmi olarak açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre şu anda emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 33,66 civarında olacak. Aralık ayı enflasyonun 3 Ocak'ta açıklanmasının ardından 6 aylık kesin rakam ortaya çıkacak ve zamlar belli olacak. Burada zam oranına bir dokunuş yapılması da beklentiler arasında.

5 AYLIK HESAPLAR

A Haber ekibi de 5 aylık resmi rakamlar ve referans maaşlar üzerinde emeklilerin alacakları zamları tek tek hesapladı. Buna göre 7 bin 500 TL maaş alan bir emeklinin maaşı yüzde 33,66 zam ile 10 bin 24 TL'ye çıkacak. Konuya dair Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.

6 AYLIK RAKAM ORTAYA ÇIKACAK

Faruk Erdem: Şu anda bizim yaptığımız hesaplar 5 aylık hesaba göre bu rakamlar değişecek.5 aylık enflasyona göre yüzde 33,66 şu anda kesin olarak cepte bu zam alınacak. 1 hafta sonra 6 aylık enflasyonu öğrenmiş olacağız. Onu da aşağı-yukarı yüzde 38 civarında tahmin ediyoruz.

OVP İLE UYUMLU GİDİŞ

Burada yüzde 50'lik bir artış olursa yani yüzde 38'ün üzerine verilecek bir refah payı ile güncelleme olacak. Burada refah payının ne kadar olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak şu anda yüzde 33,66 kesin olarak alınacak. Bu OVP ile uyumlu bir rakam. Enflasyonun yüzde 38 çıkması da muhtemel bir durum.

TABAN MAAŞ ARTACAK MI?

Oransal artış zaten olacak bir durum. Ancak taban maaş olacak mı? Bu çok merak ediliyor. Öyle görünüyor ki 7 bin 500 TL olan taban maaşın arttırılması söz konusu. 10 bin TL rakamı çok haberlere yansıdı. Burada tabi hükümetin kararı bekleniyor. O da 3 Ocak'ta enflasyon açıklandığında belli olacak.

3'LÜ YÜZDE 50 FORMÜLÜ

Benim tahminlerime göre taban maaş artacak. Bunun altında kalan maaşlar oraya tamamlanacak. Kök maaşa kademeli artış gelir mi? Bu da konuşan konular arasında yer alıyor. Emekliler burada maaşlarını çok merak ediyor. Herkese eşit zam yani yüzde 50-50-50 artış çok yakın duruyor. Yani işçiye-memura ve memur emeklisine SSK ve Bağ-Kur'a yüzde 50 formülü şu anda çok daha yakın gibi duruyor. Hükümet memura yüzde 50 verirken SSK ve Bağ-Kur emeklisini ayırmayacak diye düşünüyorum.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

5 aylık enflasyon: % 33.66

5 aya göre zam oranı: % 33.66

Mevcut maaş: 7.500,00 TL

% 33.66 zamlı maaş: 10.024,50 TL

Mevcut maaş: 8.000,00

% 33.66 zamlı maaş: 10.692,80

Mevcut maaş: 9.000,00

% 33.66 zamlı maaş: 12.029,40

Mevcut maaş: 10.000,00

% 33.66 zamlı maaş: 13.366,00

Mevcut maaş: 11.000,00

% 33.66 zamlı maaş: 14.702,60

Mevcut maaş: 12.000,00

% 33.66 zamlı maaş: 16.039,20

Mevcut maaş: 13.000,00

% 33.66 zamlı maaş: 17.375,80

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