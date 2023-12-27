En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşı kaç para? Kök maaşa kademeli artış gelir mi?

3'LÜ YÜZDE 50 FORMÜLÜ

Benim tahminlerime göre taban maaş artacak. Bunun altında kalan maaşlar oraya tamamlanacak. Kök maaşa kademeli artış gelir mi? Bu da konuşan konular arasında yer alıyor. Emekliler burada maaşlarını çok merak ediyor. Herkese eşit zam yani yüzde 50-50-50 artış çok yakın duruyor. Yani işçiye-memura ve memur emeklisine SSK ve Bağ-Kur'a yüzde 50 formülü şu anda çok daha yakın gibi duruyor. Hükümet memura yüzde 50 verirken SSK ve Bağ-Kur emeklisini ayırmayacak diye düşünüyorum.