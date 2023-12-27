27 Aralık 2023, Çarşamba
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşı kaç para? Kök maaşa kademeli artış gelir mi?
Milyonlarca çalışanın gözü Cuma gününe kadar açıklaması gereken asgari ücrete çevrilmişken memur-memur emeklisi ve emeklilerin gözü de alacakları zam oranında ve enflasyon rakamlarında. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler ne kadar zam alacak? Memur maaş kaç para? Memur ne kadar zam alacak? Emekli maaşına ilişkin yürütülen çalışmanın detayları neler? Kök maaşa kademeli artış gelir mi? Vatandaşın aklındaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.