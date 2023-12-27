27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşı kaç para? Kök maaşa kademeli artış gelir mi?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşı kaç para? Kök maaşa kademeli artış gelir mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2023 10:10
Güncelleme:27.12.2023 10:35
Milyonlarca çalışanın gözü Cuma gününe kadar açıklaması gereken asgari ücrete çevrilmişken memur-memur emeklisi ve emeklilerin gözü de alacakları zam oranında ve enflasyon rakamlarında. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler ne kadar zam alacak? Memur maaş kaç para? Memur ne kadar zam alacak? Emekli maaşına ilişkin yürütülen çalışmanın detayları neler? Kök maaşa kademeli artış gelir mi?  Vatandaşın aklındaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3’lü yüzde 50’li formülü! Milyonlar merakta
3'lü yüzde 50'li formülü! Milyonlar merakta
Konut fiyatını düşürecek arsa formülü
Konut fiyatını düşürecek arsa formülü
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?
Asgari ücret belli oldu mu?
Asgari ücret belli oldu mu?
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye!
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye!
Köpük kalktı fiyatlar normale döndü
Köpük kalktı fiyatlar normale döndü
Et fiyatlarını düşürecek hamle
Et fiyatlarını düşürecek hamle
Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman yapılacak?
Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman yapılacak?
Borsa neden düştü?
Borsa neden düştü?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman ödenecek?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman ödenecek?
Yılın son haftası karar zamanı
Yılın son haftası karar zamanı
İşte asgari ücret olasılıkları
İşte asgari ücret olasılıkları
Daha Fazla Video Göster