Evlenene 2 yıllık ikramiye! Maaş artışıyla birlikte değişecek: Milyonların gözü asgari ücrette!

KİM NE KADAR ALABİLİR?

Ocak zammıyla birlikte dul ve yetim aylıkları da artacak. Bugün için 7500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkması bekleniyor.

En düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğunu varsayarsak yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanlar 7500 lira, yüzde 50 oranında hissesi olan 5 bin lira, yüzde 25 hissesi olan da 2 bin 500 lira alacak. Buna göre SSK'dan 7500 lira alana yaklaşık 187 bin lira evlilik ikramiyesi ödenecek.