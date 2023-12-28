2024 TAVAN-TABAN kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ve kıdem tazminatı konularında önemli gelişmeler yaşanıyor. 2023 yılının ikinci yarısında brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 lira olarak belirlenmişti. Şimdi yeni yıla günler kala gözler 2024 asgari ücrete çevrildi. Peki, asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2024 tavan-taban kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.

Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.