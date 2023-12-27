Başvuru yapacaklar dikkat: Erken emeklilik fırsatı için son 3 gün!

Yurt dışında yaşayan bir ev kadınının emeklilik için gerekli 5400 prim gününü borçlanması için yatırması gereken tutar 1 milyon 86 bin liraya yakın olup yeni yılda asgari ücret yüzde 40 artarsa ödenecek tutar 434 bin lira artışla 1 milyon 521 bin liraya, yüzde 50 artarsa 543 bin lira artışla 1 milyon 630 bin liraya yükselecek.

Asgari ücretin yüzde 50 artması halinde borçlanmada maliyet 500 bin liranın üzerinde artmış olacak.Bu tarihe kadar başvuru yapanlar mevcut asgari ücret üzerinden, 1 Ocak 2024'ten sonra başvuru yapanlar ise zamlanacak asgari ücret üzerinden prim ödeyecek.