Asgari ücrette karar haftası! Milyonların beklediği zam açıklanıyor



Memur maaş ve emekli zammı da 3 Ocak 2024'te refah payı olmadan belli olacak. Emekli zammı son yıllarda memur emeklileri ile aynı oranda artıyor. Bu yıl da aynı uygulamanın devamı beklenirken, Bakan Işıkhan'ın memurlar için açıkladığı yüzde 50'lik oranın SSK, Bağ-Kur emekli aylığı için de geçerli olması öngörülüyor. Ayrıca kök maaş, taban aylık düzenlemeleriyle 7500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması bekleniyor.