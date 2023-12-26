26 Aralık 2023, Salı
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İşte ASGARİ ÜCRET olasılıkları! Gözler Kabine Toplantısı’nda
Yaklaşık 7 milyon işçi, dört gözle asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Tespit Komisyonu 3'ncü toplantısını bu hafta bitmeden yapacak. Tarihi, günü henüz net değil. Ancak komisyonun çalışmalarını, önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlaması gerekiyor. İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması ve sürecin detayları...