Altın yatırımcısına ne kadar kazandırdı? 2024’te altının seyri nasıl olacak?

GRAM ALTIN BU YIL YÜZDE 76 YÜKSELDİ!

İslam Memiş: Bu yıl gram altın 1115 lira seviyesinde yıla başlamıştı şu an 2000 lira seviyesinde. %76 seviyesinde bir artış oldu gram altında. Zaman zaman %80 seviyesine de çıkış yaptığı oldu.

Bu yılın şampiyonu her zaman ki gibi gram altın oldu. Gram altın tarafından oluşan birincilik son 20 yıldır devam etmekte. Çift ayaklı bir enstrüman yani dolardan ve onstan ayrı ayrı destek gören bir yatırım aracı.