Altın yatırımcısına ne kadar kazandırdı? 2024'te altının seyri nasıl olacak?
Altın, bu yıl da yatırım yapmak isteyenlerin tercihlerinden biri oldu. Özellikle son aylarda önemli oranda kazandırdı. Peki altın bu yıl yatırımcısına ne kadar kazandırdı? 2024'te altının seyri nasıl olacak? A Haber muhabiri Esra Akyürek ve konuğu finans analisti İslam Memiş konuyu değerlendirdi.
Altın 2024 yılında da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Özellikle sene sonuna doğru gram altının 2 bin TL'ye yaklaşması yatırımcısını oldukça sevindirdi. Gram altının 2024 yılında 2 bin 700 TL'ye kadar çıkması bekleniyor.
Peki altın bu yıl yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Altın seneyi nasıl kapatacak? 2024'te altının seyri nasıl olacak? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para oldu? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Esra Akyürek'in konuğu olan finans Analisti İslam Memiş verdi.
GRAM ALTIN BU YIL YÜZDE 76 YÜKSELDİ!
İslam Memiş: Bu yıl gram altın 1115 lira seviyesinde yıla başlamıştı şu an 2000 lira seviyesinde. %76 seviyesinde bir artış oldu gram altında. Zaman zaman %80 seviyesine de çıkış yaptığı oldu.
Bu yılın şampiyonu her zaman ki gibi gram altın oldu. Gram altın tarafından oluşan birincilik son 20 yıldır devam etmekte. Çift ayaklı bir enstrüman yani dolardan ve onstan ayrı ayrı destek gören bir yatırım aracı.
2024 YILINDA ALTIN ÇAĞI YAŞANACAK
2024 yılında bu değer artışlarının devam etmesi planlanıyor. Kademeli olarak 2500, 2700 ve 3000 seviyesinde bir yükseliş bizleri bekliyor. Özellikle merkez bankalarının faiz oranları bu konuda çok önemli. Her yıl gram altın kazandıran bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.
YENİ YILDA BİZİ NELER BEKLİYOR?
2024 yılına ilişkin altın borçlanma zorunluluğu olan bir kişinin 3000 lira seviyesini referans alması gerekiyor ama mümkün olduğunca altın borçlanılmamalı çünkü yükselişi devam ediyor. Düğün yapacak, altın borcu olanlar bu fiyatlardan durumu değerlendirebilirler. 2024 yılında altın "Altın çağını" yaşar.
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