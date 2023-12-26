Dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefi olabilirsiniz | İşte dikkat edilmesi gerekenler



MOBİL DOLANDIRICILIK : Gerçek bir e-posta gibi görünür ancak e-postalar yerine kötü amaçlı yazılım bulaşır. Telefonunuzda kayıtlı şifreler, fotoğraflar ve bankacılık uygulamalarındaki bilgiler gibi hassas verileriniz kopyalanabilir.

BEKLENMEYEN ÖDÜL: E-posta ya da mesajla; büyük miktarda para, seyahat veya başka bir ödül kazandığınız söylenebilir. Yalnızca birkaç küçük ücret ödemeniz gerektiği söylenir. Kesinlikli kanmayın.