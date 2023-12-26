Dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefi olabilirsiniz | İşte dikkat edilmesi gerekenler
Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar dolandırıcıların hedefinde. Özellikle sosyal medyadaki reklamlara, sahte internet sitelerine ve mobil telefona gelen reklamlara dikkat etmek gerekiyor. Tüketiciler Birliği vatandaşları uyarıyor.
Yeni yıla girmenin heyecanının dünyanın dört bir yanını sardığı bugünlerde, yılbaşı alışverişinde mağduriyet yaşamamak ve dolandırıcıların hedefi olmamak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan linklerle yayınlanan sahte görsellerdeki bilgiler, 'ucuz ve kaliteli' söylemleri nedeniyle tüketicilerin dolandırılmalarına neden oluyor.
LİNKLERİ TIKLAMAYIN
İndirim kampanyası adı altında telefonlara yollanan bazı linklerle vatandaşların kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Tüketici dolandırılmak istemiyorsa online alışverişte 'www' ile başlayan siteleri tercih etmeli, alacağı ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgili gerekli araştırmayı yapmalı.
ARAŞTIRMA YAPIN
Son dönemde sosyal medya hesaplarında paylaşılan linklerle yayınlanan sahte görsellerdeki bilgiler, 'ucuz ve kaliteli' söylemleri nedeniyle tüketicilerin dolandırıldığının altını çizen Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Başkanı Aziz Koçal, sahte kampanya ve indirimlerden uzak durulmasını tavsiye etti.
Kampanya adı altında telefonlara yollanan bazı linklerle tüketicilerin dolandırılabildiklerini söyleyen Koçal, "Özellikle bu tür mecralardan yapılan alışverişlerde tüketicilerin iki defa düşünmelerinde fayda var" dedi.
Dolandırıcıların hedefi olmamak için güvenilir alışveriş platformlarının tercih edilmesi gerektiğini belirten Koçal, sosyal medya üzerinden ürün pazarlayan çoğu kişinin vergi kaydı bulunan tacir olmadığını söyledi.
Koçal, "Tüketici dolandırılmak istemiyorsa online alışverişte 'www' ile başlayan siteleri tercih etmeli, alacağı ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgili araştırma yapması gerekir" ifadelerini kullandı.
Sipariş verilen ürünün ödemesinin yapıldıktan sonra stokta kalmadığı gerekçesiyle ücret iadesinin çok geç yapılmasının da tüketicilerin mağduriyet yaşadığı bir diğer konu olduğunu vurgulayan Koçal, bu yöntemle satıcıların ürün için ödenen bedeli sıfır faiz ile 4-5 ay kullanabildiğini söyledi. Koçal, geçen sene yılbaşında tüketicilerin en çok mağduriyeti online alışverişlerde yaşadığını aktardı.
EN YAYGIN YÖNTEMLER
SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIĞI: Haber akışınızda göreceğiniz çeşitli reklam gönderileri dolandırıcıların tuzağı olabilir. Sponsorlu sahte reklamlarla ya da sosyal medya hesaplarınıza özel mesaj olarak gelebilir.
SAHTE SİTELER : Sahte alışveriş siteleri gerçek olamayacak kadar iyi fırsatlar sunabilir. Araştırma yapmadan ürün satın almayın.
MOBİL DOLANDIRICILIK : Gerçek bir e-posta gibi görünür ancak e-postalar yerine kötü amaçlı yazılım bulaşır. Telefonunuzda kayıtlı şifreler, fotoğraflar ve bankacılık uygulamalarındaki bilgiler gibi hassas verileriniz kopyalanabilir.
BEKLENMEYEN ÖDÜL: E-posta ya da mesajla; büyük miktarda para, seyahat veya başka bir ödül kazandığınız söylenebilir. Yalnızca birkaç küçük ücret ödemeniz gerektiği söylenir. Kesinlikli kanmayın.
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