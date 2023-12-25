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Asgari ücrette son viraja giriliyor! Teklifler masaya geliyor | İşte konuşulan rakamlar...

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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Asgari ücrette son viraja giriliyor! Teklifler masaya geliyor | İşte konuşulan rakamlar...

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında son viraja giriliyor. İşçi, işveren ve hükümet kesimi tarafından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısı bu hafta gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantıda işveren ve işçi tarafı, TÜİK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaya koyduğu raporları da dikkate alarak ilk kez asgari ücret teklifini açıklayacak.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette bu hafta son viraja giriliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta 2024 yılı için ödenecek asgari ücreti açıklayacak.

Asgari ücrete ilişkin beklenti 16 bin lira ile 17 bin lira arasında olup, yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

TEKLİFLER MASAYA GELİYOR

İşçi ve işveren tarafı müzakerelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai kararda gözler hem Komisyon'a hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Hafta içi toplanması beklenen Kabine Toplantısı'nda da asgari ücret konusunun değerlendirilmesi öngörülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ettiklerini söyledi.Üçüncü toplantıda işveren ve işçi tarafı TÜİK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaya koyduğu raporları da dikkate alarak ilk kez asgari ücret teklifini açıklayacak.

Bir yıllık belirleneceği için önemli hale gelen asgari ücret iki farklı senaryoyla 15 bin 962 lira ile 17 bin lira arasında tahmin ediliyor.

Yüzde 40 artması durumunda 15 bin 962, yüzde 45 artması durumunda 16 bin 532 lira, yüzde 50 artış durumunda 17 bin 103 liraya çıkacak.Asgari ücrete yüzde 40 zam olması durumunda yüzde 2.5, yüzde 45 zam yapılması durumunda yüzde 7.5 yüzde 50 zam yapılması durumunda ise yüzde 12.5 refah payı söz konusu olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belli tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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