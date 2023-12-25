Yatırımcılardan yoğun ilgi! Türk Lirası mevduatta tarihi rekor









58.5 MİLYAR $ ÇÖZÜLDÜ

Türk Lirası'nın cazibesini artırmak için atılan adımlarla birlikte 2021 sonunda 261.2 milyar dolar olan döviz mevduatlarının büyüklüğü, 19 Aralık 2023 itibarıyla 202.7 milyar dolara indi. Bu dönemde döviz hesaplarındaki çözülme 58.5 milyar dolara ulaştı. Bireysel döviz hesapları 163.5 milyar dolardan 120.7 milyar dolara, şirketlere ait döviz hesapları ise 97.8 milyar dolardan, 81.9 milyar dolara indi.