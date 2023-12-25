Borsa İstanbul'da "temettü" kararı! Yılda 4 keze çıkıyor
Borsa İstanbul'da BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliğe göre Temettü ve BIST Temettü 25 Endekslerinin kapsamını belirlemeye yönelik dönemsel çalışmaların yılda 4 kez yapılmasına karar verildi.
BIST Temettü Endekslerinin dönemsel değerleme sayısının artırılması amacıyla BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde değişiklikler yapıldı.
Buna göre, Temettü ve BIST Temettü 25 Endekslerinin kapsamını belirlemeye yönelik halihazırda yılda 1 defa yapılmakta olan dönemsel çalışmaların, Endekslerin temasına uygun temsil kabiliyetlerinin artırılması amacıyla yılda 4 defa yapılması kararlaştırıldı.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Pay Endeksleri Kural Setlerinin, Borsa İstanbul Finansal Ölçütler Komitesi (Komite) tarafından periyodik olarak gözden geçirildiği, piyasalardaki gelişmeler ile yerel ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan değişiklikler yansıtıldığı, piyasa katılımcılarından gelen ve uygun bulunan talepler karşılandığı ve bunlara ilişkin gerekli güncellemeler yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şöyle devam edildi:
"Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2023 tarih, 21450 numaralı Duyuru'su ile BIST Temettü Endekslerinin dönemsel değerleme sıklığının artırılması hususu 27.11.2023–12.12.2023 tarihleri arasında Finansal Ölçüt Yararlanıcılarının görüşüne açılmıştı. Gelen Görüşler ve Borsa İstanbul'un Görüşlere İlişkin Değerlendirmeleri Ek 1'de yer almaktadır.
Gelen görüşler de dikkate alınmak suretiyle Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce; BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin;
- Temettü ve BIST Temettü 25 Endekslerinin (Endeksler) kapsamını belirlemeye yönelik halihazırda yılda 1 defa yapılmakta olan dönemsel çalışmaların, Endekslerin temasına uygun temsil kabiliyetlerinin artırılması amacıyla Şubat-Nisan, Mayıs-Temmuz, Ağustos-Ekim ve KasımOcak dönemleri için yılda 4 defa yapılması,
- Endekslerde olup içinde bulunulan yıl içinde yaptığı genel kurul toplantısında temettü dağıtmama kararı alan şirketlerin paylarının ilk Endeks Döneminden itibaren Endekslerden çıkarılması,
- Endekste olmayan ancak yıl içinde yaptığı genel kurul toplantısında nakit temettü dağıtma kararı alan ve Endekslerin genel kuralı olan son 3 yılda nakit temettü dağıtma kuralını karşılar hale gelen şirketlerin paylarının ilk Endeks Döneminden itibaren Endekslere dahil edilmesi,
- Görüşe açılan Kural Seti madde 6.11.c.i'de yapılması planlanan değişikliğin daha anlaşılır hale getirilmesi amacıyla Ek 2'te gösterilen değişiklikler yapılarak Ek 3'teki son halinin kabul edilmesine karar verilmiştir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Düzce belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Düzce AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Osmaniye belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Osmaniye AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- 4A, 4B, 4C emeklisine zamlı hesap çıktı! SSK- Bağ-Kur 7.500 TL alana 10.394,25 TL! Seyyanen zam, refah payı...
- 2. Torba Yasada maddeler netleşiyor! EYT sonrası kademeli emeklilik müjdesi geldi! 3600 ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...
- Okullar tatil mi son dakika? Bugün ve yarın okullar hangi illerde tatil edildi? MEB Valilik "Kar tatili" açıklamaları...
- AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Burdur AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bolu Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bolu yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Bitlis AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bingöl Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bingöl yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Bilecik AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Aydın AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…