Borsa İstanbul'da "temettü" kararı! Yılda 4 keze çıkıyor

- Temettü ve BIST Temettü 25 Endekslerinin (Endeksler) kapsamını belirlemeye yönelik halihazırda yılda 1 defa yapılmakta olan dönemsel çalışmaların, Endekslerin temasına uygun temsil kabiliyetlerinin artırılması amacıyla Şubat-Nisan, Mayıs-Temmuz, Ağustos-Ekim ve KasımOcak dönemleri için yılda 4 defa yapılması,

- Endekslerde olup içinde bulunulan yıl içinde yaptığı genel kurul toplantısında temettü dağıtmama kararı alan şirketlerin paylarının ilk Endeks Döneminden itibaren Endekslerden çıkarılması,