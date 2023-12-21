MB faizi yüzde 42,5'e yükseltti! Döviz, altın ve borsa nasıl tepki verdi?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizini 2,5 puan artırarak yüzde 42, 5'e yükseltti. Peki piyasalar bu duruma nasıl tepki verdi? Döviz, altın ve borsa nasıl tepki verdi? Altın ne kadar oldu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkardı. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini duyurdu.
PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?
Peki Peki piyasalar bu duruma nasıl tepki verdi? Döviz, altın ve borsa nasıl tepki verdi? Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? Altın almalı mı satmalı mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek'in konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.
FAİZ ARTIŞI BİTTİ Mİ?
İslam Memiş: Piyasaların genel beklentisi karşılandı. Sürpriz olmayan bir karar var karşımızda 250 baz puanlık bir artış söz konusu oldu ve faizler yüzde 42,5'e geldi. Ancak MB'nin vermiş olduğu "faiz artışları bitecek" mesajı oldukça önemli. Piyasalar yüzde 45 civarında faiz artışının bitmesini bekliyor. Gözümü artık bir sonraki toplantıda ocak ayında olacak. Burada faiz artışının sonlanacağını düşünüyorum.
ALTIN-DÖVİZ-BORSA!!! SAKİNLİK VAR
Bugün piyasalarda bir dalgalanma görmedik. Yatay sakin bir seyir izliyoruz. Hem altın hem borsa hem de döviz de sakin bir durum var. Bundan sonraki süreçte gözler enflasyon rakamlarında olacak. Enflasyon 2024 ortalarından sonra düşüş trendine girecektir. Bunu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Karşımızda 29 TL civarı olan dolar 32 TL olan Euro ve 1976 TL olan bir altın var karşımızda. Yıl sonu kapanış olduğu için biraz daha sakinlik var. Piyasalar iyimser bir kapanış yapmak istiyor.
SAKIN DÖVİZ VE ALTIN BORCU YAPMAYIN
Dolar ve Euro'da biraz daha yükselişlerin devam etmesi beklentimizi koruyoruz. Ocak ayında altın için yeni rekorlar söz konusu olabilir. 2024 yılında döviz ve altın borçlanılmaması konusunda uyarımı yenilemek istiyorum. Yükselişler devam edecek ona göre bir maliyet hesaplanmalı. Altının satılmaması gerektiğini söylüyorum. İhtiyacı olmayan kişinin altın satması gereksizdir. Altın tarafından hedef 2 bin TL seviyesi.
İLK KEZ BU RAKAM SÖYLENDİ
2024 yılında 2 bin 500, 2 bin 700 ve 3 bin TL'yi hedef alan bir yükseliş trendi karşımızda olacak. Uzun vadeli bir yatırımcı olmak lazım. Fiyata değil miktara odaklanmak gerekiyor. Yıla bin 115 seviyesinden başlamıştı altın bugün bir bin 976 TL civarında yüzde 75'ten fazla getirisi var. Yine bu yılın şampiyonu gram altın oldu. Yıllık getiri en fazla yine altında oluyor. Dalgalanmalar değil netice önemli. Dolar çok konuşuluyor ama en az getiriye sahip olan para birimi. Buraya yatırım yapılmasını çok tavsiye etmiyorum.
BORSA POZİTİF AYRIŞACAK
Bu hafta borsa tarafında satışlar gördük. 7 bin 500 8 bin puan aralığında borsa takip edilebilir. Ancak 2024 yılında özellikle borsa beklentimiz pozitif yönde. Fed'in de kararlarından sonra büyük bir ihtimalle yatırımcıların Türkiye piyasalarına geldiği bir trend karşımızda olacak. Borsa pozitif yönde hareketini sürdürecek.
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