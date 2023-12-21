MB faizi yüzde 42,5’e yükseltti! Döviz, altın ve borsa nasıl tepki verdi?

İLK KEZ BU RAKAM SÖYLENDİ

2024 yılında 2 bin 500, 2 bin 700 ve 3 bin TL'yi hedef alan bir yükseliş trendi karşımızda olacak. Uzun vadeli bir yatırımcı olmak lazım. Fiyata değil miktara odaklanmak gerekiyor. Yıla bin 115 seviyesinden başlamıştı altın bugün bir bin 976 TL civarında yüzde 75'ten fazla getirisi var. Yine bu yılın şampiyonu gram altın oldu. Yıllık getiri en fazla yine altında oluyor. Dalgalanmalar değil netice önemli. Dolar çok konuşuluyor ama en az getiriye sahip olan para birimi. Buraya yatırım yapılmasını çok tavsiye etmiyorum.