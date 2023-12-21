Asgari ücrette zam aralığı netleşti! Kulislerde konuşulan rakamlar neler? Uzman isim A Haber'de açıkladı
Milyonların beklediği asgari ücret zammının belli olmasına sayılı zaman kaldı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber'de asgari ücret zammında konuşulan rakamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Son 30 yılın en büyük zammı yolda mı? 3. Toplantı sonrası yüzde kaçın üzerinde zam yapılacak? Maaşlarla ilgili son kulisler neler? İşte detaylar…
Milyonlarca vatandaşın gözü 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenecek rakama çevrildi.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber'de asgari ücret zammına ve masada yer alan senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki 2024 asgari ücreti ne kadar olacak, zam pazarlığında hangi rakamlar öne çıkıyor? Son 30 yılın en büyük zammı mı olacak? Asgari ücrette son kulisler ne? İşte tüm detaylar…
Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
Henüz Asgari Ücret Tespit Komisyonu için üçüncü toplantı tarihi açıklanmadı. Ancak toplantıdan netice çıkıp çıkmayacağı da net değil. Dördüncü bir toplantıya kalabilir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında genel olarak; geçim endeksi, yoksulluk sınırı, açlık sınırı, bir kişinin bekarken ne kadar para ile yaşayabileceği masaya yatırıldı.
Anlaşıp anlaşılmayacağını üçüncü toplantıda göreceğiz ancak, dördündü bir toplantıya kalabilir gibi görünüyor.
Aslında yüzde 35 neredeyse masada olmayan bir formül, yıl sonu enflasyonunu yüzde 37,5-38 arasında çıkacağı neredeyse kesinleşti. Dolayısıyla enflasyonun altında bir zam olur, eğer bu seçenek olursa ki, bunu artık çok beklemiyoruz. En taban yapılabilecek bir zam olarak belki 40 üzerinden konuşulabilir. İşveren tarafı en düşük rakamı belirlemek için bu şekilde bir teklifle gelebilir.
Onun haricinde tabii ki onun üzerindeki bütün zamlar, pazarlık masasından çıkacak rakamlar olacaktır.
Burada genel beklenti 17 bin TL psikolojik sınırı… Bu sınırın biraz üzerinde rakamlar görebiliriz.
UZMAN İSİM RAKAM VERDİ
Asgari ücretin 17 bin dengesinde bir rakam olacağını düşünüyorum. 48-50 arasında bir yüzde ile karşılaşabiliriz.
Maaş zamlarının konuşulmaya başlamasıyla birlikte, fiyatlarda bir artış ile karşılaşıyoruz. 3-4 tane haber bugün ile ajanslara yansıdı.
Maaşlardaki her yüzde 10'luk artış enflasyona 1-1,5 arasında bir etkide bulunuyor. Siz maaşları yüzde 50 artırdığınızda bunun enflasyona yansıması yıl içerisinde 7-8 puan civarında olabilir. Bunun 7-8 olmasına rağmen fiyatları artışa bir bakıyoruz ki, 15 oluyor 20 oluyor. Ticaret Bakanlığının gerçekten bunun acilen önlemini alması gerekiyor.
İşsizlik maaşı bire bir asgari ücretin artması ile birlikte, aynı şekilde artacak. Kıdem ve ihbar tazminatlarının taban rakamı asgari ücretin brüt ücretidir. Bunun taban rakamı değişecek. BAĞ-KUR primleri de aynı şekilde.
Bizim emekli maaşı hesaplama endeksimiz, aynı şekilde verdiğinin üzerine koyarak yeni yıla aktarıyor. Orada hep bir fark oluşmuyor.
Tazminat da tarafında yeni yıla kaldığında maaşların artması ile birlikte kendi kıdem ve ihbar tazminatı rakamları da artacak. Tabii ki bu asgari ücret alanlar için geçerli bir durum.
2024 NET ASGARİ ÜCRET
Yüzde 40 artarsa 15 bin 962 TL
İşverene maliyeti 22 bin 66 TL
Yüzde 45 artarsa 16 bin 533 TL
İşverene maliyeti 22 bin 854 TL
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