Asgari ücrette zam aralığı netleşti! Kulislerde konuşulan rakamlar neler? Uzman isim A Haber’de açıkladı

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber'de asgari ücret zammına ve masada yer alan senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki 2024 asgari ücreti ne kadar olacak, zam pazarlığında hangi rakamlar öne çıkıyor? Son 30 yılın en büyük zammı mı olacak? Asgari ücrette son kulisler ne? İşte tüm detaylar…

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Henüz Asgari Ücret Tespit Komisyonu için üçüncü toplantı tarihi açıklanmadı. Ancak toplantıdan netice çıkıp çıkmayacağı da net değil. Dördüncü bir toplantıya kalabilir.