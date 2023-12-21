Altın fiyatları yükselişte! Bankadan mı yoksa kuyumcudan mı alınmalı?

BANKADAN MI, KUYUMCUDAN MI?

Nasri Amcalar: Altını saklama gibi bir şansları varsa tabii ki kuyumcudan alınması daha mantıklı. Kuyumcudan şu an gram altının alım fiyatı 1980 lira satışı ise 1970 liradır. Al sat arasında 10 lira gibi bir fark bulunmakta.