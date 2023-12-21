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Altın fiyatları yükselişte! Bankadan mı yoksa kuyumcudan mı alınmalı?

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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Altın fiyatları yükselişte! Bankadan mı yoksa kuyumcudan mı alınmalı?

Son dönemde yükselişte olan altın, yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Altın yatırımcısı da alım-satım yaparken daha fazla kar elde etmek için nereyi tercih edeceğini merak ediyor. Detayları işin A Haber’de aktardı.

Güvenli liman olan altın yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Gram altının satış fiyatı 1925 TL civarında seyrediyor. Peki altın yatırımcı ne yapmalı? Altını nereden almalı? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan kuyumcu Nasri Amcalar verdi.

BANKADAN MI, KUYUMCUDAN MI?

Nasri Amcalar: Altını saklama gibi bir şansları varsa tabii ki kuyumcudan alınması daha mantıklı. Kuyumcudan şu an gram altının alım fiyatı 1980 lira satışı ise 1970 liradır. Al sat arasında 10 lira gibi bir fark bulunmakta.

Bankalar kuyumculardan çok daha uyguna satış yapıyor fakat satışlar da 60 lira gibi bir fark bulunuyor. Bankadan gram altının alışı 1925 lira, satışı ise 1880 liradır.

ALTININ GRAM FİYATI KUYUMCUDAN KUYUMCUYA GÖRE DEĞİŞİR Mİ

Gram altın, çeyrek altın ya da tam altın gibi sarrafi ürünlerde 2 veya 3 liralık bir farklılık ortaya çıkabilir. Tabii vatandaş güvendiği yerlerden almalıdır.

Altın fiyatları yükselişte! Bankadan mı yoksa kuyumcudan mı alınmalı? ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE! BANKADAN MI YOKSA KUYUMCUDAN MI ALINMALI?
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