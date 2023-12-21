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Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş açıkladı: 2024'te gram altın bu rakamları görebilir...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş açıkladı: 2024’te gram altın bu rakamları görebilir...

"Altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu?" sorusu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı faiz kararı açıklandı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise 2024 yılı için altın yatırıcımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu. İşte haberin detayları...

İslam Memiş'ten flaş 'gram altın' açıklaması! 2024 yılında bu rakamları görebiliriz! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı yarın açıklanacak. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, faiz kararı öncesi altın yatırıcımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu. İşte altın fiyatlarında son durum!

İSLAM MEMİŞ'TEN FLAŞ ALTIN TAHMİNİ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.

Toplantıda politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 42,5 seviyesine yükseltildi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber'de 2024 yılı için altın fiyatları hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altın, haftaya yükselişle başladı. Dolar kuru 29 liraya yerleşti. Gram altın 1970 liraya yükseldi. Bütük ihtimalle yılı 1950-2000 lira aralığında tamamlayabiliriz. Gram altında hedef 2 bin lira. 2024 yılında 2500 - 2700 lira seviyesiyle alakalı beklentimi devam ettiriyorum."

20 ARALIK 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

1.909,27

1.909,54

ALTIN/ONS FİYATI

2.039,84

2.041,3100

ÇEYREK ALTIN FİYATI

3.054,21

3.121,48

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

12.219,50

12.449,90

YARIM ALTIN FİYATI

6.088,65

6.242,29

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.042,70

1.413,39

20 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU!

Not: Bu haberde yer alan değerlendirmeler, kesin yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. İslam Memiş'in görüşleri, genel piyasa değerlendirmesi ve öngörülerine dayanmaktadır. Yatırımcıların kararlarını kendi finansal durumları ve risk tercihleri doğrultusunda vermesi önemlidir.

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