Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş açıkladı: 2024’te gram altın bu rakamları görebilir...

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Not: Bu haberde yer alan değerlendirmeler, kesin yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. İslam Memiş'in görüşleri, genel piyasa değerlendirmesi ve öngörülerine dayanmaktadır. Yatırımcıların kararlarını kendi finansal durumları ve risk tercihleri doğrultusunda vermesi önemlidir.