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Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı 2024 ne zaman belli olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı 2024 ne zaman belli olacak?

"Asgari ücret ne zaman belli olacak 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren 2024 yılı asgari ücret zammı görüşmeleri hızla devam ediyor. 2. toplantının ardından gözler, 3. toplantının tarihine çevrildi. İşte asgari ücret zammı süreci ile ilgili detaylar...

"Asgari ücret açıklandı mı ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024 yılı asgari ücret belirlenme süreci, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği toplantılarla devam ediyor. Toplantılar sonucunda belirlenecek rakam, ülkedeki işçi ve işveren kesimleri için büyük öneme sahip. İşte haberin detayları...

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. 2. toplantının ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi.

Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa zaman sonra duyurulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin bu ayın son günlerinde netleşmesi bekleniyor.

TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:

"TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alındı. Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varlarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil.

Mutabakat olur mu, olmaz mı demenin anlamı yok; çünkü ortada rakam yok. Bu hafta içinde tekrar bir araya gelerek bu işin sonuca varmasını diliyoruz."

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret şu an net 11 bin 402 TL. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş.

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