Çalışan emeklilere 5 bin TL! Gözler yılbaşında! Düzenleme ne zaman yasalaşacak?
TBMM Genel Kurulu, bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından mesaisine ara vermeyecek. Çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi kapsayan kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek ve düzenleme yılbaşından önce yasalaşacak. İşte detaylar...
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından mesaisine ara vermeden devam edecek. Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.
ÇALIŞMALARA ARA VERİLMEYECEK
Genel Kurul, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek.
ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL
Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.
Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.
TBMM Genel Kurulunda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.
Genel Kurulun, bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.
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