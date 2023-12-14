İkinci el araçta aralık ayı fırsatı! 249 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayi güvencesinde 2. El araç satışları başladı! İşte merak edilen liste…

Renault, aralık ayına özel 2.el araç listesini ve fiyatlarını açıkladı. 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla bayi güvencesi ile ikinci el araç satışlarını sürdüren otomobil üreticisi Renault haricinde birçok marka ve model aracı yenileyerek kullanıcıların beğenisine sunuyor. İşte Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel ve daha fazla modelin yer aldığı ikinci el araba fiaytları…