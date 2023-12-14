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Haberler Galeri İkinci el araçta aralık ayı fırsatı! 249 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayi güvencesinde 2. El araç satışları başladı! İşte merak edilen liste…

İkinci el araçta aralık ayı fırsatı! 249 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayi güvencesinde 2. El araç satışları başladı! İşte merak edilen liste…

Renault, aralık ayına özel 2.el araç listesini ve fiyatlarını açıkladı. 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla bayi güvencesi ile ikinci el araç satışlarını sürdüren otomobil üreticisi Renault haricinde birçok marka ve model aracı yenileyerek kullanıcıların beğenisine sunuyor. İşte Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel ve daha fazla modelin yer aldığı ikinci el araba fiaytları…

Giriş Tarihi: 14.12.2023 19:35 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 19:35
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İkinci el araçta aralık ayı fırsatı! 249 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayi güvencesinde 2. El araç satışları başladı! İşte merak edilen liste…

Renault, fabrika çıkışlı 2.el araç satışına başladı. Yenilenmiş araçlar, test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri ve Renault Estetik süreci gibi bir dizi titiz işlemden geçtikten sonra satışa sunuluyor. Yenileme sürecinde kullanılan tüm yedek parçalar, Renault tarafından onaylı ve kalite kontrolünden geçmiş parçalardan oluşuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araçta aralık ayı fırsatı! 249 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayi güvencesinde 2. El araç satışları başladı! İşte merak edilen liste…

Fabrika, Renault'un yanı sıra Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo markalarının ikinci el araçlarını da yenileme işlemine başlamış durumda. Yeniden hayata geçirilen araç modelleri çeşitli fiyatlarla satışa sunuluyor.

RENAULT FABRİKASINDA YENİLENEN İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

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İkinci el araçta aralık ayı fırsatı! 249 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayi güvencesinde 2. El araç satışları başladı! İşte merak edilen liste…

1) 1990 Model Renault R5 249,900 TL

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İkinci el araçta aralık ayı fırsatı! 249 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayi güvencesinde 2. El araç satışları başladı! İşte merak edilen liste…

2) 2012 Model Renault Kango Express 250,000 TL

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İkinci el araçta aralık ayı fırsatı! 249 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayi güvencesinde 2. El araç satışları başladı! İşte merak edilen liste…

3) 1995 Model Renault R19 255,000 TL