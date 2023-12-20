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Haberler Aktüel Haberleri Tarım Kredi Market 21 Aralık dev indirim kataloğu: Bütün Piliç 60,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL…

Tarım Kredi Market 21 Aralık dev indirim kataloğu: Bütün Piliç 60,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL…

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
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Tarım Kredi Market 21 Aralık dev indirim kataloğu: Bütün Piliç 60,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL…

Tarım Kredi Market, yılbaşına özel düzenlediği büyük indirim kampanyasıyla göz dolduruyor. 21 Aralık Kataloğu'nda ürün çeşitliliğini ikiye katlayan zincir market, 31 Aralık 2023 tarihine kadar müşterilerine aynı fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunacak. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL gibi birçok ürün, uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak. İşte güncel TK indirim listesi…

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta 29 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA
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