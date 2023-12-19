40 yeni fabrikasıyla Togg ay gibi parlayacak! Ekonomide 2024 fırtınası! Türkiye üretim üssü olma yolunda
AK Parti hükümetinin 5 yıl daha görevde kalması, ekonomide büyük yatırımların önünü açtı. Bu kapsamda 2024 yılında 6 bin 250 fabrika daha üretime başlayacak. Bunlardan en önemlisi Türkiye'nin gurur abidesi olan Togg. Yerli ve milli otomobil markası 40 yeni fabrikasıyla ülkeyi dört bir yandan sarmalayarak ekonomiye önemli katkıları da sağlayacak.
Türkiye'de seçimden sonra 5 yıl mevcut iktidarın devam edecek olması, makro ekonomide başlayan iyileşme yatırımcıları yeniden üretime yönlendirmeye başladı. Türkiye, 2024'e ise 6.250 fabrika ile giriş yapıyor. Organize Sanayi Bölgeleri'nin arsa ve teşvik başvuruları verilerine göre, bu tesislerin 4.000'den fazlası Marmara ve Ege bölgelerinde yer alıyor. Bu yatırımların yüzde 18'ini ise yabancı sermaye oluşturacak. Türkiye, bölgede sürekli patlak veren savaşların ve siyasi istikrarsızlıkların da etkisiyle, 2024'te de üretim açısından en istikrarlı bölge olarak görülüyor.
YALOVA'DA 150 FABRİKA
Yatırımlarda öne çıkan en önemli bölge ise Yalova. Tamamlandığında 300 fabrikanın üretim yapacağı ve yaklaşık 20 bin kişiye de istihdam sağlayacak olan Yalova Makine İhtisas OSB'de 150 yeni fabrika açılacak. Türkiye'nin en stratejik sanayi bölgeleri arasında gösterilen Yalova Makine İhtisas OSB'nin Başkanı Direnç Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın Yeni Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu açıkladığı şekli ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mottosu ile yürüttüğümüz çalışmalara baktığımızda önümüzdeki yılın projeksiyonu ile bu sayının 150'leri geçeceğini görüyoruz" açıklamasını yaptı.
UZAYA YATIRIM
Yeni yatırımlarda yüksek teknoloji içeren sektörlerin artması da dikkat çekti. Togg'un 2028'de kapasite artıracak olması nedeniyle 2024 ve 2025 yıllarında başını KOBİ'lerin çektiği 40 yeni fabrika inşa edilecek. Hali hazırda Togg için 120'den fazla Türk şirketi üretim gerçekleştiriyor. Türkiye, Uzay Ay Misyonu ile kendi milli ve özgün teknolojilerini kullanarak Ay ile temas etmek istiyor. Teknoparklarda 127 firma projelere dahil oldu. 30 yeni şirket kuruldu.
MARMARA'DA MAKİNE VE OTOMOTİV ÖNDE 2.9 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM
RAKAMLAR istihdama da yansıyor. 2002'de 384 bin kişinin çalıştığı OSB'lerde, bugün 2 milyon 910 bin kişi istihdam ediliyor. OSB'lerin toplam alan büyüklüğü 100 bin hektara ulaşırken, sanayi parsel sayısı ise 57 bin 517'e ulaştı. Bu rakamın 42 bin adedinin tahsisi gerçekleştirilirken 4 bin 300 adedinin de inşaat çalışması devam ediyor. Üretimde Batı'nın tekeli de kırıldı. Gaziantep OSB, 5 bölgesi ve 43 milyon 200 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük OSB'si oldu. Gaziantep OSB'de üretilen ürünler 174 ülkeye ihracat ediliyor.
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