40 yeni fabrikasıyla Togg ay gibi parlayacak! Ekonomide 2024 fırtınası! Türkiye üretim üssü olma yolunda

MARMARA'DA MAKİNE VE OTOMOTİV ÖNDE 2.9 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM

RAKAMLAR istihdama da yansıyor. 2002'de 384 bin kişinin çalıştığı OSB'lerde, bugün 2 milyon 910 bin kişi istihdam ediliyor. OSB'lerin toplam alan büyüklüğü 100 bin hektara ulaşırken, sanayi parsel sayısı ise 57 bin 517'e ulaştı. Bu rakamın 42 bin adedinin tahsisi gerçekleştirilirken 4 bin 300 adedinin de inşaat çalışması devam ediyor. Üretimde Batı'nın tekeli de kırıldı. Gaziantep OSB, 5 bölgesi ve 43 milyon 200 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük OSB'si oldu. Gaziantep OSB'de üretilen ürünler 174 ülkeye ihracat ediliyor.

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