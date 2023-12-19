Tarihin en düşük seviyesinde! Kredilerde dikkat çeken rakam
Dünyada bankacılık sektörünün sağlam yapısıyla ön plana çıkan ülkelerin başında gelen Türkiye'de, sektörün ekonomi için istikrar çıpası rolü oynadığını belirten BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, takibe dönüşüm oranının yüzde 1.5 ile tarihi düşük seviyelerde olduğunu söyledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türk bankacılık sektörünün; sağlam ve güven veren yapısıyla Türkiye ekonomisi için önemli bir istikrar çıpası rolü oynadığını söyledi. Türk bankacılık sektörünün 21.8 trilyon TL'lik bir aktif büyüklüğe eriştiğini, sektörün toplam kredilerinin de 11 trilyon TL'ye ulaşmış durumda olduğunu belirten Kavcıoğlu, "Ekonomi yönetimimizin seçici kredi politikası ile hedeflediği şekilde bankalar, reel sektörü desteklemeye, üretimi ve ihracatı finanse etmeye devam etmektedir" dedi.
KAYIP İHTİMALİ DÜŞÜK
Bankacılık sektöründe krediler artmaya devam ederken, varlık kalitesinin önemli göstergesi olan takibe dönüşüm oranının ise yüzde 1.5 ile tarihi düşük seviyelerde seyrettiğine dikkati çeken Kavcıoğlu, söz konusu oranın yüzde 2.3 olan AB ortalamasının da altında olduğunu aktardı. Kavcıoğlu, "Ayrıca, Ekim 2023 itibarıyla 3. Grup krediler için yüzde 84.9, 2. Grup krediler için ise yüzde 23.1 seviyesinde, Avrupa bölgesi ve diğer birçok ülkeye kıyasla daha yüksek oranda ayrılan karşılıklar, bankalarca önemli bir ilave kayıp ihtimalini azaltmaktadır" dedi.
Kavcıoğlu, bankacılık sektörünün uluslararası standartlara göre asgari yüzde 8 olması gereken sermaye yeterlilik oranının yüzde 18.4 seviyesinde bulunduğunu, likidite karşılama oranlarının yasal limitlerin çok üzerinde olduğunu söyledi.
MALİ YAPI GÜÇLÜ
Kavcıoğlu, şunları kaydetti: "Bankalarımızın yurtdışı finansman temininin hızlandığı ve yabancı yatırımcı ilgisinin arttığı, gerçekleşen işlemlerden açıkça gözlenmektedir. Sektörün aktif ve özkaynak kârlılığı oranları sırasıyla yüzde 3.2 ve yüzde 41.5 olup anılan oranlar da başta AB ortalamaları olmak üzere pek çok ülkenin ortalamalarından daha yüksek seviyededir. Özetle bankacılık sektörü aktif kalitesi, sermaye yapısı, likidite yeterliliği ve kârlılık bakımından oldukça iyi durumda olup mali bakımdan güçlü ve sağlıklıdır."
FİZİKSEL SLIP'E SON
POS cihazlarında kullanılan kağıt miktarının azaltılarak yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistemin geliştirilmesi amacıyla fiziksel sliplerin elektronik ortamda düzenlenmesini sağlamak adına bankalara talimat verildiğini ve bankalar tarafından "dijital slip" uygulamasına geçildiğini belirten Kavcıoğlu, "Bu uygulama ile her 1 ton kağıt slipe karşılık doğadaki 17 ağacın kurtarılması sağlanacak.
Böylece içerdiği kimyasal sebebiyle geri dönüşümü mümkün olmayan kağıt sliplerin yerine dijital slip uygulaması, bu yönüyle de doğaya çok önemli bir katkı sağlayacak" dedi.
215 BİN ŞİKAYET ULAŞTI
BDDK Başkanı Kavcıoğlu, finansal tüketicinin haklarının korunması ve bilinçlendirilmesi amacıyla BDDK tarafından şikâyet ve başvuru takip sürecinin de özenle yürütüldüğünü ifade etti. Kavcıoğlu, şunları kaydetti: "Kurumumuza iletilen şikâyetler konu ve kuruluş bazında da değerlendirilmekte olup ileriye yönelik ve önleyici tedbirler alınması konusunda da girdi sağlamaktadır. 2 Kasım itibarıyla kurumumuza e-şikâyet, CİMER, dilekçe ve çağrı merkezimiz üzerinden toplamda 215 bin 234 adet şikâyet ulaştı. Bu şikâyetlerin 135 bin 300'ü CİMER'e, 68 bin 474'ü e-şikayet'le, 9 bin 325'i çağrı merkezimize, 2 bin 135'i dilekçe olarak gerçekleşti."
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