Tarihin en düşük seviyesinde! Kredilerde dikkat çeken rakam





215 BİN ŞİKAYET ULAŞTI

BDDK Başkanı Kavcıoğlu, finansal tüketicinin haklarının korunması ve bilinçlendirilmesi amacıyla BDDK tarafından şikâyet ve başvuru takip sürecinin de özenle yürütüldüğünü ifade etti. Kavcıoğlu, şunları kaydetti: "Kurumumuza iletilen şikâyetler konu ve kuruluş bazında da değerlendirilmekte olup ileriye yönelik ve önleyici tedbirler alınması konusunda da girdi sağlamaktadır. 2 Kasım itibarıyla kurumumuza e-şikâyet, CİMER, dilekçe ve çağrı merkezimiz üzerinden toplamda 215 bin 234 adet şikâyet ulaştı. Bu şikâyetlerin 135 bin 300'ü CİMER'e, 68 bin 474'ü e-şikayet'le, 9 bin 325'i çağrı merkezimize, 2 bin 135'i dilekçe olarak gerçekleşti."

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