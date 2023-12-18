2024 altın yılı mı olacak? İslam Memiş merak edilen soruları A Haber’de cevapladı

Bilim insanları demiyor mu "2050 yılında her altındaki altın madenleri azalacak" o yüzden dünyada şu anda en fazla hangi ülkede altın var; 8 bin 133 ton ile Amerika'da var. Amerika'da sınırsız bir şekilde parayı basıyor, ama ne hikmetse stoklar en fazla Amerika ve Avrupa ülkelerinin.