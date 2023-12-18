2024 altın yılı mı olacak? İslam Memiş merak edilen soruları A Haber'de cevapladı
Bu hafta piyasalarda nasıl bir hareketlilik bekleniyor? Altın yükselişini sürdürerek yeni bir rekora daha imza atar mı? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Gram altın için kritik tarih ne? Altın, borsa, konut, toprak… Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
2024'te ekonomide neler olacak? Gram altında şu an alış dönemi mi, satış dönemi mi? Altın yükselecek mi, düşecek mi? En uygun yatırım aracı ne? Uzmanlar ne öneriyor?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi.
İşte İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları:
2023 yılını yavaş yavaş bitiriyoruz. Geleneksel yatırım aracımız gözbebeğimiz altın yüzde 75'lik bir getiriyle birinci, şampiyon belli.
Altın satılmak için alınmaz, biriktirmek için alınır. Fiyatına bakılmaz, miktarına bakılır. Altın gerçek bir paradır.
Dünyada merkez bankalarının stoklarına altın rezervlerini fiziki olarak artırması, aynı toplum gibi vatandaş gibi; kötü gün dostu olarak görülür.
Rezerv bir paradır, gerçek bir paradır. Yer altı madenlerinde gerçekten altın azalmaya devam ediyor. Fiziki varlıklar yeryüzünde sınırlıdır. Altın da sınırlı bir varlıktır.
2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dünyada 148 ton altın alarak en fazla altın alan merkez bankası unvanını aldı.
Gram altın aldığınız zaman dolar alıyormuşsunuz gibi… Ha dolar almışsın ha altın almışsın. Benim için önemli olan şu; Türkiye'de en az getiri dolarda, bunu bir yatırım aracı olarak görmek yanlış.
Üç kur politikası var; resmi kur, bankaların kuru ve serbest piyasalarda kur… Serbest piyasalardaki kur arttı.
2023 yılında altın tarafından önemli bir gelişme oldu. Yarım gram altınların üretimi yasaklandı. Önümüzdeki yıllarda farklı yasaklamalarda gelebilir. Bir kota uygulaması geldi 2023 yılında ithalatı dengelemek için.
Bizim örf adet ve geleneklerimizde meşhurdur. Şimdi bu çeyrek altını kaç kişi düğüne giderken alabiliyor. Geçmiş olsun böyle bir şey yok…
NEDEN FİZİKİ ALTIN?
Bugün kapalı çarşıya gidin, elinizde 1 gram altın var. 1950 TL'ye bozduruyorsunuz, 1960'a alıyorsunuz. Arada ne kadar fark var, 10 TL. Bankadaki altınların alım satım makas aralığı ne kadar, 70 TL. Ben kolay mı kazanıyorum?
Benim elimde dövizim var, borsam var, faizim var, altınım var, gümüşüm var. Benim burada sepetim var. 10 tane yatırım aracım var. Ben insanlara genelde sepet yapmasını tavsiye ederim. Ürünlerinizi çeşitlendirin.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor
- Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı
- Güneş Patlaması oldu mu, etkileri neler? Elektrik ve radyo sinyalleri bozulacak mı? NASA detaylarıyla duyurdu: 2017'den itibaren...
- En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!
- Yarın okul var mı, yok mu? 18 Aralık Pazartesi 2023 okullar tatil mi, son durum ne? Valilik, MEB açıklamaları...
- En uzun gece ne zaman? 2023 günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış ve yaz gündönümü tarihleri…
- Milli Piyango 2024'te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...