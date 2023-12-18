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2024 altın yılı mı olacak? İslam Memiş merak edilen soruları A Haber'de cevapladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 18.12.2023
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2024 altın yılı mı olacak? İslam Memiş merak edilen soruları A Haber’de cevapladı

Bu hafta piyasalarda nasıl bir hareketlilik bekleniyor? Altın yükselişini sürdürerek yeni bir rekora daha imza atar mı? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Gram altın için kritik tarih ne? Altın, borsa, konut, toprak… Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2024'te ekonomide neler olacak? Gram altında şu an alış dönemi mi, satış dönemi mi? Altın yükselecek mi, düşecek mi? En uygun yatırım aracı ne? Uzmanlar ne öneriyor?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi.

İşte İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları:

2023 yılını yavaş yavaş bitiriyoruz. Geleneksel yatırım aracımız gözbebeğimiz altın yüzde 75'lik bir getiriyle birinci, şampiyon belli.

Altın satılmak için alınmaz, biriktirmek için alınır. Fiyatına bakılmaz, miktarına bakılır. Altın gerçek bir paradır.

Dünyada merkez bankalarının stoklarına altın rezervlerini fiziki olarak artırması, aynı toplum gibi vatandaş gibi; kötü gün dostu olarak görülür.

Rezerv bir paradır, gerçek bir paradır. Yer altı madenlerinde gerçekten altın azalmaya devam ediyor. Fiziki varlıklar yeryüzünde sınırlıdır. Altın da sınırlı bir varlıktır.

2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dünyada 148 ton altın alarak en fazla altın alan merkez bankası unvanını aldı.

Gram altın aldığınız zaman dolar alıyormuşsunuz gibi… Ha dolar almışsın ha altın almışsın. Benim için önemli olan şu; Türkiye'de en az getiri dolarda, bunu bir yatırım aracı olarak görmek yanlış.

Üç kur politikası var; resmi kur, bankaların kuru ve serbest piyasalarda kur… Serbest piyasalardaki kur arttı.

2023 yılında altın tarafından önemli bir gelişme oldu. Yarım gram altınların üretimi yasaklandı. Önümüzdeki yıllarda farklı yasaklamalarda gelebilir. Bir kota uygulaması geldi 2023 yılında ithalatı dengelemek için.

Bilim insanları demiyor mu "2050 yılında her altındaki altın madenleri azalacak" o yüzden dünyada şu anda en fazla hangi ülkede altın var; 8 bin 133 ton ile Amerika'da var. Amerika'da sınırsız bir şekilde parayı basıyor, ama ne hikmetse stoklar en fazla Amerika ve Avrupa ülkelerinin.

Bizim örf adet ve geleneklerimizde meşhurdur. Şimdi bu çeyrek altını kaç kişi düğüne giderken alabiliyor. Geçmiş olsun böyle bir şey yok…

NEDEN FİZİKİ ALTIN?

Bugün kapalı çarşıya gidin, elinizde 1 gram altın var. 1950 TL'ye bozduruyorsunuz, 1960'a alıyorsunuz. Arada ne kadar fark var, 10 TL. Bankadaki altınların alım satım makas aralığı ne kadar, 70 TL. Ben kolay mı kazanıyorum?

Benim elimde dövizim var, borsam var, faizim var, altınım var, gümüşüm var. Benim burada sepetim var. 10 tane yatırım aracım var. Ben insanlara genelde sepet yapmasını tavsiye ederim. Ürünlerinizi çeşitlendirin.

Ben altınımı köşeye atıyorum, ne düştü mü diye bakıyorum, ne alım ne satım yapıyorum. Sonuç 2023'te bana yüzde 75 getiri sağladı mı, ben ona bakarım kardeşim. Enflasyon karşısında beni kim korumuş? Altın korumuş, bitti bu kadar.

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