Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü ikinci toplantıda | Asgari ücrete 5 formül tek zam

BEKLENTİLER YÜKSELİYOR



Asgari ücretin bu yıl tek rakam olarak belirlenecek olması artış ile ilgili beklentileri de yükseltti. Yıl sonunda 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 aralığında çıkacak olmasıyla en az artışın bu oranda olması bekleniyor.