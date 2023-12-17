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Asgari ücrette zam pazarlığı! Kulislerde konuşulan oranlar neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2023 11:16
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın. Asgari ücrette zam oranı belli olacak mı? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
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