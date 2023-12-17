Özel okulların KDV tuzağı! Bitmek bilmeyen istekleri dudak uçuklatıyor

Güllü, şöyle konuştu: "Velilerin mağduriyetlerine yönelik Yargıtay'ın verdiği kararlar mevcut. Kayıt silme ve okulun veliye dava açması gibi durumlarla karşı karşıya kalan veliler en kısa süre içinde eğitim hizmetini veren kurum hakkında 'Satıştan kaçınma' durumu söz konusu olduğu için bu konuda mahkemeye başvurarak tedbir kararı alabilir. Veliler okullara yaptığı ödemelere ait tüm dekontları saklasın. Borçlar Kanunu'nun 125. maddesine göre 10 yıllık zaman aşımı var. Çocuğunuz okuldan mezun olduktan sonra bile fazla ödenmiş olan miktarın 66 bin TL'ye kadar olanları Tüketici Hakem Heyeti'ne, 66 bin TL üstü için Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak talep edebilirler."