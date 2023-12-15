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Asgari ücret ne olacak? Yeni rakam nasıl şekillenecek? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 09:39
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı hafta başında. Emeklilerin yeni maaşı ne olacak? 2024'te maaşları ne bekliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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