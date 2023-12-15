Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Konuşulan zam oranları neler, tarafların talepleri ne?
Asgari ücret için pazarlık masası ilk olarak 12 Aralık Pazartesi günü toplandı. Taraflar ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yaptı. Toplantısı farklı iş kollarından 4 kişi katıldı. 2. toplantı 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nuda tarafların talepleri ne? İlk toplantıda kim ne dedi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Konuşulan zam oranları neler, tarafların talepleri ne? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında sosyal güvenlik Uzmanı Ali Duman verdi.
2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık yaptı.
Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı. Adana'da hastanede işçi olarak çalışan iki çocuk annesi Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da yaşayan üç çocuk babası enerji işçisi Saffet Canbaz ve Bolu'da yaşayan üç çocuk babası Karayolları işçisi Durmuş Öztürk, milyonlarca asgari ücretli adına pazarlık masasında yer aldı.
Komisyonda görüşleri sorulan işçiler, asgari ücretle çalıştıklarını ve geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini dile getirdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret kaç para olacak? Asgari ücret zam oranı ne olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nuda tarafların talepleri ne? İlk toplantıda kim ne dedi? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında sosyal güvenlik Uzmanı Ali Duman verdi.
Ali Duman: Asgari ücreti belirlemeden parametreler var. Enflasyon bunlardan biri. Memur maaşlarına yüzde 50'ye yakın zam yapılacak. Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmeye göre alacağı fark var. Burada hesaplara bakılırsa memurun yüzde 50'si garanti diyebiliriz. Bu da önemli noktalardan biri olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Burada işçiyi ve işvereni temsil eden taraflar var. Bunun yanından 5 üyede kamu adına hakemlik yapıyor. Bu senede ilk kez toplantıya farklı iş kollarından işçiler katıldı. Sendika yetkilileri değil işçi ve emekçi masada oturuyor.
Asgari ücretin artışı kamunun yararına olan bir durumdur. Devlet asgari ücret artışında bir zarar etmez. Hem sigorta primi yükselir ayrıca vergi dilimi de yükselir. Kamunun burada meselesi hakemlik yapmaktır. Bir işçinin en önemli gayesi iş garantisidir. Eğer iş yeri ciddi bir yükselişten etkilenip kepenk kapatmak zorunda kalacaksa sıkıntı ortaya çıkar. Burada bir dengeye ihtiyaç var.
Sigorta priminde işverene 500 TL destek veriliyor. Masada bulunan önemli konulardan bir tanesi de bu aslında. İş verene verilen destek ne kadar artacak? Bu da asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir kriter olacak. Asgari ücret 2023 Temmuz ayında yüzde 34 zam aldı. Burada artış oranı 400 TL'den 500 TL'ye çıktı. Yani destek oranı yüzde 25 artmış oldu. Asgari ücret yüzde 50 ve üzerinde artarsa işverenlerde destek konusunda yüzde 50 artış bekliyor. Yani desteğin 750 TL'ye çıkmasını bekliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette uzlaşma noktasında bire bir sürecin içinde yer alıyor. Onun etkisinin önem arz edeceğini düşünüyorum. Herkesin söylediği bir kere belli; enflasyondan daha düşük olamaz. Beklenen enflasyonda yüzde 38 çıkarsa bundan aşağı bir rakam olamaz. Geçtiğimiz yıl asgari ücret yüzde 55 artırıldı. Geçtiğimiz yılın enflasyon verileri ile bu yılın enflasyon verileri benzerlik gösteriyor.
2022 Ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 lira. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Ocak ayında asgari ücreti açıklarken bunu yüzde 100 arttırdı. Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Temmuz ayında da asgari ücret 11 bin 402 TL 'ye geldi. İşte bu durumlara bakılırsa asgari ücret yılbaşında 17 bin 12 TL olacak gibi geliyor bana. Bu da yüzde 48'e yakın bir zam anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 54,70 zam yapılmıştı. Yani neredeyse yüzde 55 bir zam var.
ASGARİ ÜCRETE ZAM İÇİN 3 VERİ ÖNE ÇIKIYOR
Yeni asgari ücretin tespitinde başta Merkez Bankası'nın 2023 yılı ve 2024 yılı enflasyon tahminleri olmak üzere beklenen memur zam oranı öne çıkacak. Bu verilere ek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal adalet mekanizması doğrultusunda kamuoyunda gerçekleştirdiği anket çalışmaları da yer alacak. Veriler gösteriyor ki yeni asgari ücret içi kabaca yüzde 40, 45 ve 50 zam formülü öne çıkacak.
ASGARİ ÜCRETTE NELERE BAKILACAK?
İşsizlik maaşı
Asgari ücretlinin kıdem tazminatı
Askerlik ve doğum borçlanması
Yurt dışı borçlanması
İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı
Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği
Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği
Stajyer ücreti
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