Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Konuşulan zam oranları neler, tarafların talepleri ne?

Ali Duman: Asgari ücreti belirlemeden parametreler var. Enflasyon bunlardan biri. Memur maaşlarına yüzde 50'ye yakın zam yapılacak. Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmeye göre alacağı fark var. Burada hesaplara bakılırsa memurun yüzde 50'si garanti diyebiliriz. Bu da önemli noktalardan biri olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Burada işçiyi ve işvereni temsil eden taraflar var. Bunun yanından 5 üyede kamu adına hakemlik yapıyor. Bu senede ilk kez toplantıya farklı iş kollarından işçiler katıldı. Sendika yetkilileri değil işçi ve emekçi masada oturuyor.