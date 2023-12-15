Ticaret Bakanı Bolat 2024 yılındaki ihracat hedefini açıkladı: 267 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat,, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde konuştu. Bu yılın 257 milyar dolarlık bir ihracatla kapatılacağını belirten Bolat, "Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302 milyar dolara çıkartacağız" dedi.