Ticaret Bakanı Bolat 2024 yılındaki ihracat hedefini açıkladı: 267 milyar dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde konuştu. Bakan Bolat, "Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat,, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde konuştu. Bu yılın 257 milyar dolarlık bir ihracatla kapatılacağını belirten Bolat, "Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302 milyar dolara çıkartacağız" dedi.
Bakan Bolat'ın öne çıkan sözleri:
"Tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla; aldatıcı reklamlar, indirimli satışlar, fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mesafeli sözleşmeler gibi birçok alanda gerçekleştirilen denetimlerde 2023 yılında toplam 662 milyon TL'yi aşan tutarda idari para cezası uygulanmıştır.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında; 13 Aralık 2023 tarihi itibarı ile Gümrük Muhafaza birimlerince, 4,7 Milyar TL değerinde 11 tonu aşan uyuşturucu madde, 17,2 Milyar TL değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 21,9 Milyar TL değerinde yakalama gerçekleştirilmiştir."
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