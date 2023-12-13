Asgari ücrette refah payı mı? Asgari ücrette masadaki en güçlü senaryo ne? Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrette zam pazarlığı pazartesi günü başladı. İkinci görüşme ise 18 Aralık'ta yapılacak. 3 farklı zam formülü masada. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette refah payı mı? Asgari ücrette masadaki en güçlü senaryo ne? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan mali müşavir Halil Erdem Gültekin verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. Bakan Işıkhan 2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla, ekonomiyi büyütecek, çalışanların gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacaklarını söyledi.
Komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etti. Işıkhan, toplantının açılışındaki konuşmasında, asgari ücretin çalışma hayatında çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracı olduğunu belirtti, asgari ücretin tüm çalışanları ve işverenleri de ilgilendirdiğine dikkati çekti.
Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı, zam ne kadar olacak? İlk toplantıda kim ne dedi? Tarafların talepleri ne? Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücrette beklentiler neler? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'in konuğu olan mali müşavir Halil Erdem Gültekin verdi.
Halil Erdem Gültekin: Komisyon 4 sefer toplanacak ve asgari ücret belli olacak. İlk toplantıda rakam konuşulmadığı bilgileri geldi. Pazartesi günü yapılacak toplantıda daha somut istekler ortaya çıkacaktır. OVP ve MB'nin tahminlerine bakarsak yıl sonu enflasyonu yüzde 65 civarında. 6 aylık farka bakarsak eğer yüzde 37.77'ye tekabül ediyor. Artık bu rakamın cepte olduğunu söyleyebiliriz. Buna bir de refah payı eklenecek.
İlk 6 ayda yüzde 19.77 enflasyon varken yüzde 15 refah payı konuldu. Asgari ücret şu anda 11 bin 402 TL. Burada yüzde 30 ve 35 gibi zam hesaplarını ben hiç dikkate almıyorum. Zaten hali hazırda yüzde 37.77 cepte olan bir rakam. Bunun yanında bir de refah payı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işçinin yanında yer alıyor ve enflasyona ezdirilmeyeceklerinin mesajını net şekilde verdi.
Yüzde 40 zam olursa işçinin eline geçecek rakam 15 bin 962 TL olacak işverene maliyeti 22 bin 60 TL olacak. Yüzde 45 zam olursa işçinin eline 16 bin 532 TL geçecek ve işverene maliyet 22 bin 855 TL olacak. Eğer ki zam oranı yüzde 55 olursa 14 bin 103 TL olacak olan asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 643 TL olacak.
Zam oranını yüzde 55 olarak hesaplarsak asgari ücret 17 bin 673 TL'ye çıkacak. Bu rakamın işverene maliyeti 24 bin 429 TL olacak. İstihdamın azalmaması için maliyetleri dikkate almak gerekiyor. Şu anda 500 TL çalışan herkes için destek devlet tarafından veriliyor. Asgari ücretten vergi alınmıyor. Buna ek teşvikler gelirse hem zam oranı yükse olur hem de istihdam korunur.
Şu anda 6 atlık enflasyonun yüzde 37,77 olarak tahmin ediyoruz. İşte bunu üzerine bir refah payı geleceğini tahmin ediyoruz. MÜSİAD'ın burada bir önerisi oldu; enflasyon farkı ve büyüme oranı beraber olsun yönünde. Bu da yüzde 45'e tekabül ediyor. Biz asgari ücrette 16 bin 500 TL ile 17 bin arasında bir rakam bekliyoruz.
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