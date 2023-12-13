Asgari ücrette refah payı mı? Asgari ücrette masadaki en güçlü senaryo ne? Asgari ücret ne kadar olacak?

Şu anda 6 atlık enflasyonun yüzde 37,77 olarak tahmin ediyoruz. İşte bunu üzerine bir refah payı geleceğini tahmin ediyoruz. MÜSİAD'ın burada bir önerisi oldu; enflasyon farkı ve büyüme oranı beraber olsun yönünde. Bu da yüzde 45'e tekabül ediyor. Biz asgari ücrette 16 bin 500 TL ile 17 bin arasında bir rakam bekliyoruz.

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