Asgari ücret ne kadar olacak? Zam toplantısına katılan isim A Haber’de

İŞTE ZAM SENARYOLARI

Murat Bal: Enflasyonda dikkate alınacak. MB'nin yüzde 37,7 çıkacağına dair tahminler var. Refah payının ne kadar olacağı son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifine kadar belli olmuyor. Cumhurbaşkanı burada işçilerden yana oluyor. Burada asgari ücret için yüzde 35 oranını konuşmaya bile gerek yok. Çünkü aralık ayı enflasyonu açıklandığında yüzde 37,7 çıkacağına dair bir beklenti var. Burada yüzden 40'tan başlayıp yüzde 55'de kadar giden bir hesaplama var. Yüzde 40 zam olursa işçinin eline geçecek rakam 15 bin 962 TL olacak. Yüzde 45 zam olursa işçinin eline 16 bin 532 TL geçecek. Eğer ki zam oranı yüzde 50 olursa 17 bin 103 TL olacak. Zam oranını yüzde 55 olarak hesaplarsak asgari ücret 17 bin 673 TL'ye çıkacak.