13 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücrette refah payı mı? Asgari ücrette masadaki en güçlü senaryo ne? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrette refah payı mı? Asgari ücrette masadaki en güçlü senaryo ne? Asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2023 17:54
Asgari ücrette zam pazarlığı pazartesi günü başladı. İkinci görüşme ise 18 Aralık'ta yapılacak. 3 farklı zam formülü masada. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette refah payı mı? Asgari ücrette masadaki en güçlü senaryo ne? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan mali müşavir Halil Erdem Gültekin verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücrette 3 farklı formül
Asgari ücrette 3 farklı formül
İşte en çok işçi aranan meslekler
İşte en çok işçi aranan meslekler
Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi?
Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi?
Kira fiyatlarındaki düşüş sürer mi?
Kira fiyatlarındaki düşüş sürer mi?
Altın fiyatları için kritik gün!
Altın fiyatları için kritik gün!
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
A Haber görüntüledi: İşte açılan son kuyu
A Haber görüntüledi: İşte açılan son kuyu
2024 hedefi günlük 100 bin varil
2024 hedefi günlük 100 bin varil
Enerjide tam bağımsızlık yolunda önemli adım!
Enerjide tam bağımsızlık yolunda önemli adım!
Enerjide tam bağımsızlık adımları
Enerjide tam bağımsızlık adımları
Altın fiyatlarındaki yükseliş onun fiyatını etkiledi
Altın fiyatlarındaki yükseliş onun fiyatını etkiledi
Asgari ücrette kim ne istiyor?
Asgari ücrette kim ne istiyor?
Daha Fazla Video Göster