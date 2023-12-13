Asgari ücrette refah payı mı? Asgari ücrette masadaki en güçlü senaryo ne? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrette zam pazarlığı pazartesi günü başladı. İkinci görüşme ise 18 Aralık'ta yapılacak. 3 farklı zam formülü masada. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette refah payı mı? Asgari ücrette masadaki en güçlü senaryo ne? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan mali müşavir Halil Erdem Gültekin verdi.

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