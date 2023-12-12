2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi

Ocak ile haziran ayı arasındaki enflasyon verimiz yüzde 19,77'ydi. Zam oranı ise yüzde 34 civarında olmuştu. Enflasyon verisinin üzerine bir zam yapıldı ve arada baktığımızda yüzde 14'e yakın bir fark oldu. Burada sadece enflasyon verisine bakılmıyor; bir refah yapı ve bununla ilgili materyaller masaya yatırılıyor.