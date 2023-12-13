Asgari ücret ne kadar olacak? Zam toplantısına katılan isim A Haber’de

Tüm Türkiye gözünü asgari ücrete yapılacak zamma çevirmiş durumda. İlk toplantı 12 Aralık Pazartesi günü Çalışma Bakanlığında yapıldı. 18 Aralık’ta Pazartesi günü de 2. pazarlık masası kurulacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını zam toplantısına katılan çalışma ekonomisti Tarkan Zengin A Haber’de verdi. Sosyal güvenlik müşaviri Murat Bal da canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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