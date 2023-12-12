Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde ekonomi rüzgarı! Yeni köprüler kuruluyor: Hedef 10 milyar dolar

DOĞRUDAN TEMAS ARTACAK

Mutabakat kapsamında, karşılıklı yatırımlarda, her iki tarafın yararına olacak şekilde işbirliği geliştirilecek. Ortak girişimler ve yatırım projelerine karşılıklı katılım gibi faaliyetler dâhil olmak üzere, ticari kuruluşlar tarafından yatırım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak. Ayrıca ekonomik kalkınmaya yönelik fuar, sergi ve iş toplantıları hakkında iki ülke yatırımcıları karşılıklı olarak bilgilendirilecek. Türkiye ile Yunanistan arasında potansiyel bir diğer işbirliği alanı da ortak deniz olduğu için turizm. Yunanistan ile birkaç gün Türkiye, birkaç gün Yunanistan olacak şekilde ortak paket programlarla hem Avrupa'dan hem başka ülkelerden turistler ağırlanabilir.