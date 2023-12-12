SGK’lıya emeklilik şartları güncellendi! 3600-5400-7200 prim günü emekliliği tam 12'den vurduracak! 48-49-50-51-52 yaşa...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, Türkiye'deki emeklilik sistemine önemli değişiklikler getiriyor. Özellikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar için emeklilik şartlarını değiştiren bu düzenleme, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için de kademeli yaş şartını beraberinde getiriyor. Bu yeni sistemle, emeklilik hakkını kazanmak isteyenlerin yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre farklılık göstermeye başlıyor. Buna ek olarak, prim ödeme gün sayıları ve diğer faktörler de emeklilik sürecini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 1999 yılı öncesi sigorta girişi olanları sevindirdi. Yasal düzenleme ile birlikte emeklilikte yaş şartı kaldırıldı ve bu tarih öncesi sigortalılar için prim ve yıl şartlarını tamamlamak, emeklilik hakkını elde etmek anlamına geliyor. Böylece, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan bireyler, yaş şartını beklemeden emeklilik süreçlerini başlatabilecekler.
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, 1999 yılı öncesi sigorta girişi olanları sevindirdi. Yasal düzenleme ile birlikte emeklilikte yaş şartı kaldırıldı ve bu tarih öncesi sigortalılar için prim ve yıl şartlarını tamamlamak, emeklilik hakkını elde etmek anlamına geliyor. Bu değişiklik, Mart ayının başından bu yana yaklaşık 2 milyon EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunmasına olanak tanıdı. Ancak, hala prim ve yıl şartlarını tamamlamayı bekleyenlerle birlikte, toplam EYT'li sayısının 5 milyona yaklaşması öngörülüyor.
EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsayan bir düzenleme olduğu için bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartları da önemli bir konu haline gelmiştir. Hizmet akdi ile çalışanların emeklilik şartları, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre belirlenmektedir. Bu bağlamda, 23 Mart 2002 tarihinden önce sigortalı olanlar için belirlenen yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarına odaklanılmaktadır.
Örneğin, 23 Mart 2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Ancak, bu tarihte bu şartları sağlayamayanlar için kademeli geçiş süreci öngörülmektedir.
EYT'li olamayan sigortalılar için de belirli yaş şartları bulunuyor. 8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayanlar, belirli yaş ve prim ödeme günü şartlarını sağlayarak emeklilik aylığından yararlanabiliyorlar.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, 01 Ocak 2036 tarihine kadar kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün prim ödeme şartıyla emeklilik aylığına hak kazanılabiliyor.
Ayrıca, 01 Ocak 2036 tarihinden sonra prim şartını yerine getirenler için belirlenen yaş hadleri esas alınarak emeklilik aylığına hak kazanılıyor.
Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacak.
Ancak, belirli koşullarda 5400 prim ödeme günü üzerinden kademeli yaşlılık aylığı bağlanabileceği ve 30 Nisan 2008'den önce sigortalı olanlar için kısmi emeklilik şartlarının geçerli olduğu da unutulmamalıdır.
Sonuç olarak, EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkını kazananların sayısındaki artış ve bu düzenlemenin detayları, Türkiye'deki emeklilik sistemi üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır.
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