SGK’lıya emeklilik şartları güncellendi! 3600-5400-7200 prim günü emekliliği tam 12’den vurduracak! 48-49-50-51-52 yaşa...

Ayrıca, 01 Ocak 2036 tarihinden sonra prim şartını yerine getirenler için belirlenen yaş hadleri esas alınarak emeklilik aylığına hak kazanılıyor.

Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacak.

Ancak, belirli koşullarda 5400 prim ödeme günü üzerinden kademeli yaşlılık aylığı bağlanabileceği ve 30 Nisan 2008'den önce sigortalı olanlar için kısmi emeklilik şartlarının geçerli olduğu da unutulmamalıdır.