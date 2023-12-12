Torba yasa maddelerinde 2. aşama bekleniyor! Meclis onayı geldi mi, son durum ne? 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim eşitliği, faizsiz kredi...
12 Aralık Salı günü gündemde olan 80 maddelik torba yasa, Meclis'te önemli bir tartışma konusu haline geldi. Torba yasanın ilk bölümü onaylanırken, ikinci bölüm üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Bağ-Kur, Ek Gösterge, taşerona kadro gibi konuların yanı sıra yargı reformunu içeren maddeler de ele alınıyor. Ayrıca, torba yasada yer alan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifinin ilk iki bölümündeki 42 madde de Meclis'ten geçti.
Torba yasa maddeleri gündemde önemli bir yer tutuyor. 80 maddelik torba kanun teklifi, özellikle ekonomiye yönelik düzenlemeler içermesiyle dikkat çekiyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen teklif, yapılacak görüşmelerin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Torba yasa içerisinde evlilik kredisi düzenlemesi gibi konuların yanı sıra, fiyat istikrarını hedefleyen ve dezenflasyon çalışmalarını destekleyen düzenlemelerin detayları da netlik kazanacak. Peki torba yasa meclis onayı geldi mi, son durum ne?
Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, ekonomik düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılacak teklifinin ilk iki bölümünde yer alan 42 madde kabul edildi.
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Geçtiğimiz 5 Aralık günü Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşüldü. 80 maddelik torba yasa çalışmalarının bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.
Çalışmalar Meclis'te devam ediyor. Torba teklif TBMM'den geçtiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
PRİM BORÇLARI
Torba yasa kapsamında önemli düzenlemeler ve beklentiler bulunuyor. Ancak, henüz prim borçlarına dair bir madde yer almadı ve bu konuda beklentiler devam ediyor. Emekli aylıklarına yönelik zam düzenlemeleri de belirsizliğini koruyor. Kademeli ve seyyanen zamların yanı sıra yüzdelik zamların da içerilebileceği ifade ediliyor.
Özellikle enflasyonun artışı ve emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin alt sınır aylıklarına odaklanması, prim ödeme ve emeklilik aylıkları arasındaki bağı zayıflattı. Bu nedenle, emekli aylıklarında kalıcı bir iyileştirme için aylık bağlama sisteminin gözden geçirilmesi öneriliyor.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İMKANI
Torba yasada ev hanımlarına yönelik bir düzenleme yer almadı. Ancak, daha önce belirtilen ev hanımlarının emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı üzerinde çalışmalar devam ediyor.
TAŞERONA KADRO ÇIKACAK MI?
Torba yasada taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili bir madde bulunmuyor. Ancak, bu konuda yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor.
ÇALIŞAN EMEKLİYE ÇİFTÇİYE 5000 TL İKRAMİYE
Çalışan emekli ve çiftçilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesi de torba yasanın içerisinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen bu düzenleme, 4 milyon 689 bin emekliyi kapsayacak.
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