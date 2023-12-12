Torba yasa maddelerinde 2. aşama bekleniyor! Meclis onayı geldi mi, son durum ne? 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim eşitliği, faizsiz kredi...

Torba yasa maddeleri gündemde önemli bir yer tutuyor. 80 maddelik torba kanun teklifi, özellikle ekonomiye yönelik düzenlemeler içermesiyle dikkat çekiyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen teklif, yapılacak görüşmelerin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Torba yasa içerisinde evlilik kredisi düzenlemesi gibi konuların yanı sıra, fiyat istikrarını hedefleyen ve dezenflasyon çalışmalarını destekleyen düzenlemelerin detayları da netlik kazanacak. Peki torba yasa meclis onayı geldi mi, son durum ne?

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, ekonomik düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılacak teklifinin ilk iki bölümünde yer alan 42 madde kabul edildi.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?