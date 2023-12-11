Yunanistan ile ticaret ve dostluk köprüsü! İkinci köprünün detayları belli oldu | İpsala-Kipi arasına...

22 Ocak 2004 tarihinde Atina'da imzalanan Mutabakat Zaptı ile iki ülkeyi bağlayan ulaşım alt yapısını geliştirmek için İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde, ikinci bir karayolu sınır geçiş köprüsünü ortak inşa etme kararı alındığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda 10 Haziran 2006'da; İpsala-Kipi İkinci Sınır Geçiş Köprüsü'nün yapılması için Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşma imzalandı. Bu anlaşmada köprü projesinin Yunanistan tarafından yapılacağı kararı alındı. 4 Nisan 2014'te köprünün konum ve tam yerini belirten harita ve üzerindeki sınır hattını belirterek sınır geçiş köprüsü planının belirlenmesine ilişkin protokol imzalandı. 15 Şubat 2017'de; gerçekleştirilen toplantıda ise Yunan tarafı ile birlikte değerlendirilmelerin yapılabilmesi için teknik düzeyde bir toplantı yapılmasına; toplantının Ortak Planlama ve İzleme Projesi Komitesi (OPİPK) formatında olmasına karar verildi" dedi.