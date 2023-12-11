Yatırım turunun yeni durağı İspanya! 2 trilyon dolarlık görüşme
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı İspanya ile sürdürecek. Şimşek burada, toplam cirosu 600 milyar euroyu aşan 80'in üzerinde İspanya merkezli küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle buluşacak. Şimşek, Erkan'ın da yer alacağı görüşmelerde 2 trilyon doları yöneten 30'un üzerinde banka ve fon yöneticisiyle de bir araya gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İspanya ile sürdürecek. Şimşek'e, başkent Madrid'deki temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Şimşek ve Erkan, 14-15 Aralık'ta düzenlenecek yatırımcı toplantıları ve konferansına katılacak.
2 TRİLYON $'LIK GÖRÜŞME
Şimşek burada, toplam cirosu 600 milyar euroyu aşan 80'in üzerinde İspanya merkezli küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle buluşacak. Şimşek, Erkan'ın da yer alacağı görüşmelerde 2 trilyon doları yöneten 30'un üzerinde banka ve fon yöneticisiyle de bir araya gelecek.
Bakan Şimşek'in ziyaretinde Türk-İspanyol şirketlerinin üçüncü ülkelerde işbirliği yapmasına ilişkin konular da ele alınacak. Buna göre, her iki ülke şirketlerinin güçlü olduğu pazarlardaki fırsatlar değerlendirilecek. Böylece, Türk şirketlerinin Latin Amerika, İspanya şirketlerinin de Türk Cumhuriyetleri ve Kafkaslarda daha fazla iş yapmasının önü açılacak.
Ziyareti kapsamında İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletmeden Sorumlu Birinci Başkakan Yardımcısı ve Bakanı Nadia Calvino Santamaria ile görüşecek olan Şimşek, İspanya Merkez Bankası ve Basel Bankacılık Denetleme Komitesi Başkanı Pablo Hernandez de Cos ile de görüşme yapacak.
AB AÇISINDAN ÖNEMLİ
Şimşek'in İspanya ziyareti, bu ülkenin AB dönem başkanlığını yürütüyor olması nedeniyle de önem taşıyor. İspanya, Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekleyen ülkeler arasında yer alıyor.
Bakan Şimşek, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin olarak, "Türkiye'yi AB'ye sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz" mesajını vermişti. Şimşek, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi çağrısında da bulunmuştu.
Bu arada, Bakan Şimşek ve Erkan, Merkez Bankası'nın ilkini 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirileceği Yatırımcı Günleri'ne de katılacak. İkili, bu toplantıda da trilyon dolarlık fonları yöneten yatırımcılarla bir araya gelecek.
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