Hedef 5 yılda 25 milyar dolar! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı





BÜYÜKELÇİ EZ-ZAHİRİ: TÜRKİYE EN HIZLI BÜYÜYEN ORTAK HALİNE GELDİ

BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Türkiye ile ilişkilere ilişkin, "BAE, dünyamızın karşı karşıya olduğu riskleri kontrol altına almak amacıyla dünya liderlerini ve uzmanları bir araya getirecek olan COP 28'inci oturumuna ev sahipliği yapmakta. Bu küresel konferans aracılığıyla BAE, anlaşmaları somut gerçekliğe ve başarılara dönüştürerek sadece taahhütler değil, bu küresel etkinliğin sonucunun uygulanabilir mekanizmalar olmasına odaklanarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hızlandırmaya ve enerji alanındaki dönüşümlerin kapsamını genişletmeye öncelik vermekte. BAE-Türkiye aralarındaki toplam petrol dışı ticaret, 2021'e göre yüzde 40 artışla 2022'de yaklaşık 19 milyar dolara ulaşmış ve Türkiye Cumhuriyeti, BAE'nin en büyük 10 ticaret ortağı arasında en hızlı büyüyen ortağı haline gelmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın BAE'ye gerçekleştirdiği son ziyarette, 'BAE ile dost Türkiye arasında Yüksek Stratejik Komite'nin kurulmasının yanı sıra, 50,7 milyar dolar değerinde bir dizi mutabakat zaptı ve anlaşma da imzalanmıştır. BAE olarak biz, iki ülkenin liderliğinin istekleri doğrultusunda ikili ilişkileri geliştirmek ve iki dost halkın çıkarlarına hizmet etmek için çalışan tüm sektörlerde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğini geliştirmeyi ve deneyim alışverişinde bulunmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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