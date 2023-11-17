Bakan Mehmet Şimşek: Dış kaynak tutarı 7,5 milyar dolara ulaştı

"DEPREM BÖLGESİNİ YENİDEN İNŞA ETMEK GSYİH'NIN YAKLAŞIK YÜZDE 3'ÜNÜ HARCIYORUZ"

Bakan Mehmet Şimşek, projeyle yaşanan deprem felaketi sonrası, kentlerde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden inşa ihtiyacına katkı sağlanmasının amaçlandığına işaret ederek, "6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeyi yeniden inşa etmek için bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 3'ünü harcıyoruz" ifadesini kullandı.

"2018'DEN BERİ İLK FİNANSMAN"

AYB'den en son 2018 yılında proje amacıyla finansman sağlandığına dikkati çeken Şimşek açıklamalarında, "Diğer uluslararası kuruluşlarla olduğu gibi AYB ile de iletişimimiz çok daha güçlü bir hale gelmiştir. Böylece 2023 yılında kasım ayı itibarıyla proje finansmanı amacıyla sağlanan dış finansman miktarı 7,5 milyar dolara ulaşmıştır." cümlesine yer verdi.

Türkiye'nin yeniden yapılandırma çabalarına AYB'nin desteğini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Şimşek, Avrupa Birliği'ne Türkiye ile gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti.