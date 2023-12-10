Fahiş fiyatla satış yapan fırınlara tutanak! İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz
İstanbul’da fahiş fiyatla satış yapan fırınlar hakkında tutanak tutuldu. Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, belirlenen 822 ekmek fırınıyla ilgili harekete geçildiğini bildirdi.
İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
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