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Fahiş fiyatla satış yapan fırınlara tutanak! İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2023 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023
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Fahiş fiyatla satış yapan fırınlara tutanak! İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da fahiş fiyatla satış yapan fırınlar hakkında tutanak tutuldu. Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, belirlenen 822 ekmek fırınıyla ilgili harekete geçildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

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