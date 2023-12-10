Fahiş fiyatla satış yapan fırınlara tutanak! İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz

İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

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