Altında alım fırsatı mı? Gram altın için 2750 TL sözleri! İslam Memiş merak edilen soruları A Haber’de cevapladı

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarını yükselten bütün şartlar oluşmaya başladı. Yine dünyadaki Merkez Bankaları'nın faiz artırımını bitirdiği faiz indirimlerine başlayacağı jeopolitik gerilimlerinin devam ettiği bir süreç var karşımızda. ONS tarafında yine 2350 dolar seviyesine kadar bir yükseliş bekliyoruz. 2023 yılını 2000 bin dolar seviyesinde tamamlayan bir ONS altın karşımızda göreceğiz. Gram altın hem dolardan hem ONS altından destek görmeye devam ediyor.