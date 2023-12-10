Altında alım fırsatı mı? Gram altın için 2750 TL sözleri! İslam Memiş merak edilen soruları A Haber'de cevapladı
Altın geride bıraktığımız hafta yükselişini sürdürerek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bu hafta piyasalarda nasıl bir hareketlilik bekleniyor? Altın yükselişini sürdürerek yeni bir rekora daha imza atar mı? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Vatandaşların merak ettiği sorulara cevabı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında verdi.
2024'te ekonomide neler olacak? Gram altında şu an alış dönemi mi, satış dönemi mi? Altın yükselecek mi, düşecek mi? En uygun yatırım aracı ne? Uzmanlar ne öneriyor?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DALGALANMA OLABİLİR
Aralık ayı ABD verileri için önemli. Cuma günü Tarım dışı istihdam verileri açıklanmıştı. Veri etkisiyle tekrar 2 bin dolar seviyesine gerileyen ONS altın gördük. Bu geri çekilmeler normal. Çok hızlı yükselişler vardı. Beraberinde kar satışlarının gelmesi normal. Önümüzdeki hafta Amerika'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Enflasyon verisinden sonra yine bir dalgalanma olabilir altın fiyatlarında. Yani 1980-2080 dolar aralığında kısa vade için takip etmeyi sürdüreceğiz.
FED'İN FAİZ KARARI NASIL ETKİLER?
ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı var. FED'in pas geçmesi bekleniyor. Tekrar faizleri 2024 yılının ilk çeyreğinde 25 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor. Piyasanın genel kanısı bu yönde. 1980-2080 dolar aralığını takip edeceğiz ama 2024 yılı içerisinde 2350 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin olma olasılığı güçlü.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarını yükselten bütün şartlar oluşmaya başladı. Yine dünyadaki Merkez Bankaları'nın faiz artırımını bitirdiği faiz indirimlerine başlayacağı jeopolitik gerilimlerinin devam ettiği bir süreç var karşımızda. ONS tarafında yine 2350 dolar seviyesine kadar bir yükseliş bekliyoruz. 2023 yılını 2000 bin dolar seviyesinde tamamlayan bir ONS altın karşımızda göreceğiz. Gram altın hem dolardan hem ONS altından destek görmeye devam ediyor.
ARALIK AYI İYİ FIRSATLAR SUNUYOR
Fiziki tarafta Kapalıçarşı piyasasında 1943 lira seviyesinden kapanış yaptı gram altın. 1920 TL destek seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Aslında Aralık ayında yaşanan bu gerileme geri çekilme kar satışları, orta ve uzun vadeli yatırımcıları, düğün yapacak olanlara altın borcu olanlara iyi fırsatlar sunuyor. Aralık ayı çok güzel bir geri çekilmeyle birlikte bir fırsat oluşumunda. Bu düşüşler kalıcı değil tekrar 1900-2000 arasında yılı tamamlarız TL fiyatında.
GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?
Hedef 2000 TL seviyesi ve 2024 yılının ilk çeyreğinde 2000-2250 TL seviyesinde görmeye devam edeceğiz ve 2024 yılının tamamına baktığımızda özellikle yaz aylarına baktığımız zaman bu yükselişlerin 2500 TL devamında 2700 lira seviyesine yükselme ihtimali var. Hem döviz kuru seviyesinde hem ONS altın gram altını pozitif yönde destekleyeceğini söyleyebilirim.
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