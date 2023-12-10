Manisa’da aile katliamı! Eşini ve kayınbiraderini öldürdü sonra intihar etti
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir aile vahşeti yaşandı. Alaattin Turantekin adlı vatandaş ormanlık alana getirdiği eşini ve kayınbiraderini öldürdü. Cinnet geçiren Turantekin, ardından intihar etti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Alaattin Turantekin, 45 AT 929 plakalı araçla geldikleri ormanlık alandaki boş bir arazide, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Alaattin Turantekin yanında getirdiği silahla eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'i vurarak öldürdü. Aynı silahı başına doğrultan Alaattin Turantekin tetiği çekerek yaşamına son verdi.
Olayın haber alınması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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