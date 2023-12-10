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Türkiye ayağa kalktı! Binlerce kişi Filistin için tek yürek oldu

7 Ekim'den bu yana Filistin'de devam eden işgalci İsrail'in katliamı dünya genelinde büyük tepki görüyor. Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede binlerce vatandaş Filistin için meydanlarda nöbet tutmaya devam ederken her defasında ateşkes çağrıları yapılıyor. 2 aydır devam eden zulmün son bulması için Türkiye'nin dört bir yanından sesler yükseldi. İşgalci İsrail, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında eş zamanlı bir şekilde protesto edildi. İşte şehirlerden Filistin'e destek gösterileri...

Giriş Tarihi: 10.12.2023 18:48
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Türkiye ayağa kalktı! Binlerce kişi Filistin için tek yürek oldu

BAYBURT

Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen "Filistin'e özgürlük için yürüyoruz" etkinliği kapsamında, Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Şehit Nusret Parkı'na kadar yürüdü.

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Türkiye ayağa kalktı! Binlerce kişi Filistin için tek yürek oldu

GİRESUN

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Türkiye ayağa kalktı! Binlerce kişi Filistin için tek yürek oldu

GİRESUN

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Türkiye ayağa kalktı! Binlerce kişi Filistin için tek yürek oldu

ARTVİN

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Türkiye ayağa kalktı! Binlerce kişi Filistin için tek yürek oldu

ARTVİN