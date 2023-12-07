TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan "TL'ye geçiş" ve "dezenflasyon" açıklaması

Politikalarda kararlılık ve koordinasyonun öneminin altını çizen Erkan, bankacılık sektörünün TL'ye geçişi destekleyen çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"UYGULAMALARIN OLUMLU SONUÇLARI GÖRÜLMEKTE"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da para politikasının enflasyonun düşürülmesine odaklanmasını çok değerli ve olumlu bulduklarını kaydetti.

Ekonominin daha da güçlendirilmesini amaçlayan uygulamaların olumlu sonuçlarının görülmekte olduğunu vurgulayan Çakar, yatırımların ve büyümenin devam ettiğine, görünümün pozitife döndüğüne, öngörülebilirliğin arttığına ve risk priminin azaldığına işaret etti.

Çakar, piyasalarda istikrarın ve güvenin korunması sayesinde TL'ye olan talebin artması ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümenin bankacılık sektörünce finansmanına olan katkısının dengeli ve kaliteli şekilde güçlenmesini destekleyeceğini ifade etti.