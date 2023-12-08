08 Aralık 2023, Cuma
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan "TL'ye geçiş" ve "dezenflasyon" açıklaması
Türk lirasına geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini bildiren TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Reel sektör ve piyasaların dezenflasyon sürecine olan inancı artıyor ve beklentilerde fiyatlama davranışlarına da yansımaya başlayan bir iyileşme görülüyor" dedi.