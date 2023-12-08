08 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan "TL'ye geçiş" ve "dezenflasyon" açıklaması

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan "TL'ye geçiş" ve "dezenflasyon" açıklaması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2023 09:16
Türk lirasına geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini bildiren TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Reel sektör ve piyasaların dezenflasyon sürecine olan inancı artıyor ve beklentilerde fiyatlama davranışlarına da yansımaya başlayan bir iyileşme görülüyor" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Merkez’den TL ve dezenflasyon açıklaması
Merkez'den "TL" ve "dezenflasyon" açıklaması
Doğal gaz destek ücreti ne kadar oldu?
Doğal gaz destek ücreti ne kadar oldu?
Asgari ücret için A Haber’de rakam verdi
Asgari ücret için A Haber'de rakam verdi
Kalyon PV güneş paneli üretiminde öncü
Kalyon PV güneş paneli üretiminde öncü
İhracatta ilk sırayı fındık aldı
İhracatta ilk sırayı fındık aldı
5 aylık enflasyon rakamları açıklandı!
5 aylık enflasyon rakamları açıklandı!
Doğalgaz desteği artırıldı
Doğalgaz desteği artırıldı
Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam verdi
Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam verdi
Asgari ücret 16 bin TL mi olacak?
Asgari ücret 16 bin TL mi olacak?
Asgari ücret ve memur zammı açıklaması
Asgari ücret ve memur zammı açıklaması
2024’te kim, ne kadar zam alacak?
2024’te kim, ne kadar zam alacak?
5 yıl erken emeklilik fırsatı!
5 yıl erken emeklilik fırsatı!
Daha Fazla Video Göster