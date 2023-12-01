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S&P'nin kararı sonrası Bakan Mehmet Şimşek'ten ilk yorum: OVP'ye güven artıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2023
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S&P’nin kararı sonrası Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum: OVP’ye güven artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide atılan adımların uluslararası piyasalarda karşılık bulmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, "Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomide attığı adımların karşılık bulduğunu belirterek, "Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anadolu Ajansının konuyla ilgili haberini alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti: "Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız."

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