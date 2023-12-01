S&P’nin kararı sonrası Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum: OVP’ye güven artıyor

Anadolu Ajansının konuyla ilgili haberini alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti: "Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız."

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