Ev hanımlarına emeklilik son durum ne? Yaş+prim şartları torbada toplandı! 50-55-60-65 yaşla az masrafla emeklilik Meclis’te!

Konuya ilişkin A Haber'e konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem şunları aktardı:

"Türkiye'de emekli olmak için bir Sosyal Güvenlik Sistemi'nin ya da Bireysel Emeklilik Sistemi'nin içine girmek lazım. Durup dururken emeklilik olmuyor ama Türkiye'de bir sistem var. Çalışmadan da emekli olabiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? İsteğe Bağlı Sigorta diye bir sistemimiz var. Bu özellikle çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarına, üniversiteli gençler sigorta imkanı sağlıyor. Yani 18 yaşından sonra sigortalı oluyorsunuz. İşte ev hanımları eğer çalışmıyorsa ya da daha önce çalışmış biraz prim biriktirmiş ama primi eksikse onu tamamlamak istiyorsa bunu İsteğe Bağlı Sigorta sistemiyle ödeyebilir."

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI