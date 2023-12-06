Ev hanımlarına emeklilik son durum ne? Yaş+prim şartları torbada toplandı! 50-55-60-65 yaşla az masrafla emeklilik Meclis'te!
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınan 80 maddelik torba kanun teklifi kapsamında gündemde olan önemli konulardan biridir. Mevcut çalışmalar, ev hanımlarının emeklilik hakkına sahip olmalarını amaçlayan düzenlemeleri içermektedir. Bu kapsamda, ev hanımlarının sosyal güvenceye sahip olmaları ve emeklilik haklarını kullanabilmeleri için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Peki ev hanımlarına emeklilik son durum ne?
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi, gündemin önemli konularından biri olarak 80 maddelik torba yasa teklifi içerisinde yer alıyor. Bu teklif, ev hanımlarının sosyal güvenceye kavuşması ve emeklilik haklarına sahip olmalarını amaçlıyor. Ev hanımlarına emeklilik şartlarının belirleneceği düzenlemeler, ekonomik anlamda halkı ilgilendiren birçok konuyu içeriyor. Torba yasa ile Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması, sigorta primlerinin üçte birinin oluşturulması gibi önemli adımlar atılacak.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM NE?
Ev hanımlarına emeklilikte son duruma gelindi. Gözler TBMM'den çıkacak karara çevrildi. Seçim döneminde vadedilen ev hanımlarına emeklilikte son düzlüğe gelindi. AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 80 maddelik torba yasa teklifi sunuldu. Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu açılacak. Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.
Ev hanımlarına emeklilik henüz çıkmadı. Torba yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
SGK KAYDI ŞART MI?
Konuya ilişkin A Haber'e konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem şunları aktardı:
"Türkiye'de emekli olmak için bir Sosyal Güvenlik Sistemi'nin ya da Bireysel Emeklilik Sistemi'nin içine girmek lazım. Durup dururken emeklilik olmuyor ama Türkiye'de bir sistem var. Çalışmadan da emekli olabiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? İsteğe Bağlı Sigorta diye bir sistemimiz var. Bu özellikle çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarına, üniversiteli gençler sigorta imkanı sağlıyor. Yani 18 yaşından sonra sigortalı oluyorsunuz. İşte ev hanımları eğer çalışmıyorsa ya da daha önce çalışmış biraz prim biriktirmiş ama primi eksikse onu tamamlamak istiyorsa bunu İsteğe Bağlı Sigorta sistemiyle ödeyebilir."
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI
Hükümet yeni dönemde ev hanımlarının emekli olabilmeleri için onlara prim desteği vermeye hazırlanıyor. Ev hanımlarına emeklilik şartları arasında 25 yıl evli kalmak yer alıyor.
Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
📍5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan
📍 Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar
📍Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar
📍18 yaşını dolduranlar. Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.
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